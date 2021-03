Vicky Martín Berrocal recuerda su pasada relación con la comida: "Me regalaba un plato de pasta y a dormir"

Vicky Martín Berrocal, embajadora de Amazon en el Día Internacional de la Mujer, ha hablado en un encuentro con la prensa sobre temas como su mudanza a Portugal, la relación con su pareja, Joao Viegas, o de sus hábitos alimentarios, algo sobre lo que ha charlado en otras entrevistas y en sus post de Instagram.

La socialité apuesta por los cuerpos "reales" y "sin filtros" independientemente de la talla y de la edad. Lo ha reivindicado en varias ocasiones, y lo sigue haciendo. "He tenido una 40 y he estado muy bien, y he tenido una 46 y he defendido eso. Esa es la actitud", ha declarado ante Europa press.

La empresaria recuerda la relación "tóxica" del cantante David Bustamante con la comida, un problema que ella, asegura, ha vivido en sus propias carnes: "Me ha pasado mucho a mí. He llegado a mi casa después de un día por ahí y me regalaba ese momento, no me regalaba una lechuga con tomate, me regalaba un plato de pasta y a dormir".

La diseñadora ha reconocido que los meses de confinamiento alteraron su relación con la comida. "Me gusta vivir, comer, yo no tengo término medio. O todo o nada", ha contado, reconociendo que ganó peso, ya que comía más de lo habitual. A Martín Berrocal, la comida es "lo que más" le gusta "en el mundo"

Eso sí, se siente a gusto consigo misma, y siente el apoyo de su pareja, con quien el pasado verano se mudó a Portugal tras tres años de relación. "Le gusto yo vuelta y vuelta con sal gorda, le da lo mismo 8 que 80, le gusto yo y a mí me gusta él y también me da lo mismo, pero ha sido una cosa mía", ha zanjado.