Vicky Martín Berrocal y su mensaje 'body positive': "Tengo una talla 42 y tengo celulitis. No soy perfecta, pero soy real"

Vicky Martín Berrocales una mujer fuerte, segura de ella misma y siempre se ha posicionado del lado del body positive, promoviendo el amor a uno mismo seamos como seamos.

La diseñadora, al igual que su hija, aprovechan cualquier oportunidad para lanzar este tipo de mensajes en Instagram, una red social donde este tipo de proclamas brillan por su ausencia y en su lugar se promueve el culto al cuerpo, para apoyar a aquellas personas que todavía batallan con su imagen corporal.

A través de uno de sus últimos posados, Vicky ha utilizado su altavoz mediático para dejar claro que “jamás” va a esconder su cuerpo. La socialite se siente feliz de cómo es y con su cuerpo.

Junto a la publicación, la diseñadora ha querido explayarse más con esa idea con una larga carta en la que defiende que una persona es mucho más que su físico, comenzando con un potente mensaje: “Hola, soy Vicky Martín Berrocal, tengo una talla 42 y tengo celulitis”.

Alegato body positive de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal/INSTAGRAM

Más allá de su físico, Vicky Martín Berrocal ha querido recordar que es más que un cuerpo, y ha compartido sus defectos y virtudes con todos sus seguidores: “Y además soy esta, una persona de sentimientos débiles pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada pero con buen corazón. Me pierdo pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo”.

“Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada… No miento, no me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta pero soy real”, concluía el potente mensaje.