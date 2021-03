Quién es Borja Escalona, el polémico 'youtuber' que ha criticado en sus vídeos a Extremadura, Asturias o Canarias

Este fin de semana se ha viralizado en las redes un vídeo de un youtuber que, supuestamente, quería gastar bromas a gente que estaba paseando por la Puerta del Sol, en Madrid. El influencer en cuestión es Borja Escalona, quien llevaba una maquinilla para fingir que le cortaba el pelo a los transeúntes, pero una de sus interacciones con un desconocido terminó en desgracia.

El suceso ocurrió el pasado jueves cuando se acercó con el aparato a un chico que le apartó provocando que la maquinilla de afeitar se cayera al suelo y se rompiera. El youtuber estuvo durante varios minutos persiguiéndole para decirle que debía pagársela.

Finalmente, Escalona decidió correr tras el desconocido y lanzarle la maquinilla, la cual terminó impactando en la cara de una mujer allí presente. Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio que estaban allí socorrieron a la mujer y el Samur las trasladó al hospital Gregorio Marañón con una posible fractura de nariz.

Según EFE, Borja Escalona fue detenido por agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional debido a sus versiones contradictorias y su agresividad con los agentes. El pasado viernes ya pasó a disposición judicial acusado de un delito de lesiones.

El youtuber, que ya ha salido del calabozo, explicó su versión de los hechos en su canal de YouTube y criticó las prácticas policiales a las que le sometieron aquel día para inmovilizarle.

Otras polémicas de Borja Escalona

Borja Escalona es un sevillano afincado en Madrid que abrió su canal de YouTube en 2016. Y lo cierto es que esta no es la primera vez que su nombre suena, y no precisamente por buenos motivos.

El youtuber ha criticado públicamente a los canarios en un vídeo de 2020 llamado "Tenerife, Alcatraz africano". "Van cogiendo desechos de África, de España, de Europa y tal y los van llevando ahí a una isla que hay", dijo.

Pero también ha tenido comentarios criticados dirigidos a otras provincias como Extremadura: "Es un barrio de Portugal [...] La Unión Europea le da subvenciones a España por tenerles, así que nos los hemos tenido que quedar".

"No queremos que salgáis de allí, imagina que abrimos la jaula y salen todos", declaró también en su vídeo de enero de 2021 dirigido a los extremeños. "Tienen la mitad del cuerpo de humanos y la otra mitad, de asnos".

Los asturianos también fueron foco de sus críticas, pues los describió a principios de febrero como "chiquititos" para "poder manejarse en las minas", e incluso llegó a pedir "una subvención por aguantarlos".

Tras esta publicación, el canal de Borja Escalona se cerró temporalmente: "Mis amigos asturianos han conseguido cerrarme el canal y os felicito". El youtuber dijo que creía que le venía bien porque se le "estaba yendo un poco de las manos".

"Creo que me equivoqué ofendiendo a la gente de forma gratuita. Para mí el humor no tiene puertas, pero la moralidad sí. No me parece justo que tenga que ofender a alguien para tener más dinero o hacerme más viral. Creo que lo he hecho mal", se disculpó entonces.

Pero todos estos vídeos objetos de polémica -tanto el de la maquinilla como sus críticas a los habitantes de diferentes polémicas- fueron posteriormente borrados.