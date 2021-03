En busca de la rentabilidad tras la pandemia

La pandemia nos está dejando bastante tocados a nivel económico y nos ha obligado a revisar más los presupuestos. No solo los personales, ya que muchos no estamos en momento de hacer grandes inversiones, sino los de las empresas. En concreto, el dinero que se dedica a las estrategias de marketing. Este punto no deja de ser, en cierta medida, positivo; ya que nos ayuda a ser conscientes del retorno que deberían conseguir nuestras inversiones y a gestionar bien nuestro dinero (personal y profesionalmente) para no dejar de ser rentables.

En este sentido, es importante recordar que dentro de los presupuestos de marketing de una empresa, resulta fundamental centrarse en las conversiones si se quiere conseguir rentabilidad. Esto nos “obliga” a poner en práctica dos conceptos: la atribución y la incrementalidad. ¿Sabes lo que significan?

1. Atribución. Este concepto hace referencia a la forma que tenemos de determinar la conversión que nos genera cada canal empleado en nuestra estrategia. Para conseguir este dato pueden ayudarnos herramientas como Adobe o Google Analytics.

2. Incrementalidad. Se trata de un concepto muy difícil de medir, su objetivo es responder a la pregunta: ¿cuántas de esas conversiones se habrían producido igualmente, sin invertir en publicidad?.

Para comprenderlo mejor, puedes consultar este artículo de Think with Google en el que explican los tres tipos de incrementalidad de las estrategias de marketingy cómo se puede utilizar cada uno de ellos.