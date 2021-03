Paco Porras, posible nuevo concursante de 'Supervivientes 2021'

Paco Porras, el televisivo rostro amigo de Yurena, Leonardo Dantés o Tony Genil, podría encontrarse en la lista de concursantes de Supervivientes 2021, según ha informado este viernes Bluper.

El mítico colaborador de Crónicas Marcianas habría superado ya las pruebas médicas y habría firmado el precontrato que ya tiene en sus manos otro de los posibles concursantes, Alejandro Albalá.

Tras sufrir un infarto de miocardio el pasado verano, parece que el vidente está dispuesto a volver a la televisión. De hecho, el pasado mes de febrero ya se dejó ver en Sábado Deluxe, donde reveló su pésima situación económica.

El futurólogo, al que se le daba por desaparecido, explicó que se sentía solo porque no tenía a nadie a quien recurrir. Y eso no es todo, pues también desveló que había estado supuestamente retenido en contra de su voluntad para ejercer la prostitución.

"Me tenían retenido posiblemente con la ayuda de alguna sustancia que anulaba mi voluntad echándome, por ejemplo, burundanga en la comida [...] No es normal que yo me dejara hacer aquellas cosas", fue una de sus declaraciones.

Hace unas semanas, saltaba la noticia de que Mediaset tendría pensado poner en marcha la nueva edición de Supervivientes 2021 después de Semana Santa, coincidiendo así con el final de La isla de las tentaciones.

Por otro lado, se desconoce la lista oficial de los concursantes que formarán parte de nueva edición, aunque, junto a Paco Porras, también podrían estar el coreógrafo Rafael Amargo y la pareja de Anabel Pantoja, Omar Sánchez.