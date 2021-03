Isa P desmiente las declaraciones del chófer de Cantora y habla de su infancia: "Me sentía muy sola"

El exchófer de Isabel Pantoja visitó este miércoles el plató de Sálvame para contar algunos episodios de los que supuestamente fue testigo mientras trabajaba para la familia de la tonadillera. El invitado aseguró ver cómo Agustín Pantoja dedicaba insultos y desprecios a la pequeña de los Pantoja.

El exempleado explicó que cuando se iba Isabel, Isa Pantoja vivía un auténtico infierno, incluso, ha asegurado que la sacaban fuera de la casa y que ha llegado a dormir en el jardín. Este viernes, la hija pequeña de la cantante ha visitado el plató de El programa Ana Rosa para dar su versión de los hechos y ha desmentido las declaraciones de Fosky.

La colaboradora de Mediaset ha asegurado que jamás ha dormido en el jardín y que si alguna vez estaba en el porche de la casa era porque no se sentía a gusto en su casacuando su madre se iba. Isa P ha explicado que siempre "estaba muy sola" y que compartía mucho tiempo con el personal de servicio.

"De los episodios de mi infancia no quiero hablar porque me duele recordar, aunque no sea todo cierto, algunas cosas", ha comentado la hermana de Kiko Rivera. La colaboradora ha confesado no extrañarle algunas de las afirmaciones del exchófer quien aseguró haber escuchado algunos insultos dirigidos a ella por parte de su tío, ya que su hermano comentó algo similar.

Tras las acusaciones de Fosky, antiguo chófer de su madre, Isa Pantoja estalla: "Sea verdad o no, me sigue doliendo" #AR5Mhttps://t.co/ljWJVsebI4 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) March 5, 2021

Isa P ha reconocido a sus compañeros de AR haber borrado algunos recuerdos de su infancia, ya que algunos episodios fueron dolorosos para ella. "Sí he borrado cosas, de pequeña me sentía muy sola porque no estaba a gusto y me refugiaba mucho en Pepi y en Fosky", ha comentado la cantante.