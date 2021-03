Lydia Lozano vuelve a 'Sálvame' 9 días después de operarse de las cervicales acompañada por un 'cuidador'

El pasado 22 de febrero, Lydia Lozano anunció que era su último programa en Sálvame, de momento, porque tenía que operarse de urgencia de las cervicales después de que el médico viera que estaba peor de lo que pensaba. Pero este jueves, 9 días después de su intervención, la periodista ha regresado con ganas de dar guerra, aunque despacito y moviéndose poco.

La tertuliana ha entrado en estos días por videollamada para contar su problema: "Aún sigo con el sistema nervioso afectado, aún siento el hormigueo y no puedo escribir". También explicó que "tenía todas las vértebras pegadas" y le "estaba aplastando la médula", de hecho, compartió las radiografías del antes y el después de la operación, dejando sorprendidos a sus compañeros.

Pero, poco más de una semana de pasar por quirófano, Lydia Lozano ha regresado al plató de Sálvame, pues así se lo permitió el médico siempre y cuando no levantara peso e hiciera esfuerzo.

#yoveosalvame que Lydia vuelve... esta mujer no tiene remedio, que hace 1 semana q la operaron del cuello.... de locos! pic.twitter.com/GCXFKAkBnc — Vero! (@NewsVero) March 4, 2021

Este jueves, el esperado regreso de la periodista fue anunciado a bombo y platillo, y su entrada ha sido algo diferente. La colaboradora ha entrado sentada en una silla ergonómica verde que empujaba un chico cubano llamado Víctor que iba vestido como un celador de hospital.

pic.twitter.com/uBgs30TSiJ — lydia lozano out of context (@lydialozanoutof) March 4, 2021

El joven ha estado durante todo el programa junto a ella porque, en teoría, era su cuidador. Pero su presencia no ha pasado desapercibida, pues ya al llegar se ha puesto a bailar. "No sabes cómo baila, ha hecho dos pasos de salsa y me he quedado muerta", ha elogiado Lydia Lozano.

Jorge Javier Vázquez no podía sino fijarse en él y decirle que tenía los ojos muy bonitos: "Víctor yo soy de los que se enamoran rápido".

Aunque la periodista ha movido un poco las piernas para bailar algo de salsa, se ha mantenido recta en todo momento por su problema en el cuello y la espalda. De hecho, después le han puesto la música para que bailase su ya mítico "Chuminero", y ha dado unos leves pasos, pero rápidamente lo ha dejado y se ha sentado en la silla ergonómica en la que ha entrado.