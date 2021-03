Mila Ximénez vuelve a 'Sálvame' para contar cómo afronta su lucha contra el cáncer: "Está siendo un camino jodido"

Mila Ximénez ha regresado este martes a Sálvame tras pasar varias semanas ausente. La colaboradora de televisión supo que padecía cáncer de pulmón el pasado verano y, desde entonces, continúa batallando contra la enfermedad. Eso sí, afirma que se siente "preparada": "Ya no tengo miedo".

La desaparición de la tertuliana en los platós y en las redes sociales desató la preocupación a finales del mes de enero. "Voy a pedir un favor. Sé que es vuestro trabajo, pero creo que merezco que, cuando voy a darme la quimio, me tengáis un poco de respeto. Son muchas sesiones, estáis todo el día en la puerta. Si pudierais evitarlo, me haríais la vida mucho más fácil", ha expresado al respecto.

La comunicadora ha iniciado un nuevo tratamiento de quimioterapia y, aunque está siendo más fácil que el anterior, asegura que el camino está siendo "duro" y "largo": "Paso 6 seis horas en el hospital y, obviamente, cuando salgo estoy mal". "Tenía ganas de volver, porque significa que estoy bien", ha añadido la periodista, que ha apuntado: "He estado en la cama casi un mes, sin moverme".

"He estado en la cama casi un mes, sin moverme"

En este sentido, Ximénez ha explicado que una de las zonas afectadas por su enfermedad ha empeorado, por lo que le van a hacer una serie de pruebas y, cuando sea el momento, tomará "una decisión". Asimismo, siente "una ausencia de miedo" y confiesa que quiere aprovechar el tiempo todo lo que pueda: "Estas dos semanas quiero trabajar y estar tranquila, y después me hacen otra prueba".

"No tengo cuerpo. Yo tengo mucha fuerza, pero cada vez me cuesta mas sacarla, cada vez me cuesta más levantarme. Esta siendo muy largo el camino y muy jodido", le ha confesado la catalana a sus compañeros, que la han apoyado en todo momento. "Si me dicen que los tratamientos no van a funcionar... se acabó", ha admitido Ximénez, que también está sometiéndose a "un tratamiento durísimo para no perder el pelo".