Hace ahora una semana, la periodista Lydia Lozano fue operada con éxito en un hospital madrileño de un problema en las cervicales.

La comunicadora había explicado en Sálvame, programa donde colabora, que debía ser intervenida de "urgencia", pues padecía un aplastamiento de médula que afectaba a las vértebras cuatro, cinco, seis y siete. "Me operan mañana de urgencia de las cervicales", contó, muy nerviosa.

Pero la intervención fue todo un éxito, para tranquilidad de la colaboradora, de sus allegados y de los muchos fans que arrastra. Eso sí, tras la operación admitió que esta había sido "bastante complicada".

"Me imagino que voy a tener muchos dolores porque cuando me he enterado cómo te operan… es que te cuelgan la cabeza con pesas", relataba con todo lujo de detalles a sus compañeros.

Han pasado los días y Lozano volvió a reaparecer este lunes en el espacio de Telecinco. "Estoy chunga", admitió desde su casa por videollamada.

"Se ve que me estaba aplastando la médula. Tenía todas las cervicales pegadas. No era normal"

Además, el programa mostró las radiografías del antes y después de sus cervicales con las que se entiende la complejidad de la operación. "Se ve que me estaba aplastando la médula. Tenía todas las cervicales pegadas. No era normal", explicó Lydia. "El sistema nervioso... no siento, tengo el hormigueo todavía".

También habló el doctor Manuel José de la Torre, neurocirujano que intervino a la periodista. "Los segmentos estaban colapsados y ahora ha ganado su altura, con la reconstrucción, vuelve a tener su morfología normal", explicó.