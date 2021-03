Alexia de Holanda, la hija rebelde de los Reyes Máxima y Guillermo que estudiará el bachillerato junto a la Princesa Leonor

La Princesa de Asturias estudiará el próximo curso en Gales (el Reino Unido). En concreto, en el UWC Atlantic College, centro donde se preparará el Bachillerato Internacional que ofrece la institución educativa Colegios del Mundo Unido (UWC). Allí convivirá con jóvenes de todo el mundo, entre los que estará Alexia de Holanda, la hija mediana de los reyes Guillermo y Máxima.

"Después del verano, Su Alteza Real la Princesa Alexia de los Países Bajos continuará sus días de escuela secundaria en el United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) en Llantwit Major, en Gales. Ella irá allí para su Bachillerato Internacional. La princesa Alexia está ahora en el cuarto año del Christelijk Gymnasium Sorghvliet en La Haya", anunciaban esta semana a través de un comunicado los reyes Guillermo y Máxima.

Alexia y Leonor, ambas de 15 años de edad, se llevan apenas cuatro meses. Sin embargo, la royal de la Casa Real holandesa acumula un largo listado de polémicas en comparación a la hija de los reyes Felipe VI y Letizia. En más de una ocasión se ha hablado de las aventuras de Alexia en las redes sociales y en fiestas con amigos, unas actitudes que no son propias de la heredera española.

La joven goza de una mayor libertad al no aspirar al trono que le corresponde a su hermana, Amalia. Alexia ha sido la protagonista de algunos escándalos en su país, aunque ninguno de ellos ha aparecido en la prensa. Esto se debe a que ningún medio puede compartir, publicar o distribuir contenidos comprometidos sobre las más jóvenes de la realeza holandesa porque podría verse en problemas con el Servicio de Información del Gobierno.

La mayoría de anécdotas que se cuentan sobre la adolescente han tenido lugar supuestamente en las redes sociales. Por ejemplo, en 2018 se supo que tenía varias cuentas privadas en Instagram, donde compartía sus estilismos y pedía a los usuarios que los puntuaran. También se habló de que tenía un perfil en Snapchat. Después, la joven abandonó su actividad en dichos espacios.

Por otro lado, en 2020, la royal se dejó ver en un vídeo de TikTok donde aparecía con sus amigas haciendo un playback de la canción In the party, de Flo Milli, cuya letra era controvertida por contener la palabra nigga, la cual se usa de manera despectiva para referirse a la población negra en EE UU. No obstante, la publicación se borró en cuanto se supo de su existencia.

En junio del pasado año también comenzó a circular por las redes sociales una fotografía en la que la joven, que por aquel entonces se preparaba para celebrar la entrada a los 15 años, aparecía con un grupo de amigos pasándolo bien y fumando tabaco. Sin embargo, el post también desapareció rápidamente.

Unos meses antes, la royal fue grabada pronunciando la misma palabrota tres veces seguidas al caérsele el bastón de esquí en la pista de Lech (Austria), mientras disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia. Una señal más del carácter espontáneo y natural de la joven, que podría entenderse a la perfección con la Princesa Leonor puesto que domina el español de forma fluida.