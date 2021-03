Los Premios Vicente García Martín de la UMA reconocen nuevas metodologías en el análisis financiero

La entrega de los galardones se ha celebrado de forma virtual debido a la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. No obstante, a pesar de las circunstancias tan atípicas, en esta sexta edición, se ha superado el record de participación. En concreto, se han presentado 32 trabajos en la modalidad de Trabajos Fin de Grado y Máster, y una decena a la convocatoria dirigida a investigadores.

Así, en la categoría Vicente García Martín TFG y TFM el primer premio ha recaído en el trabajo 'Repercusión de la Responsabilidad Social Corporativa en los resultados económicos-financieros de la empresa', de Estefanía Lorente Aguilera, estudiante de Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

Por otro lado, el 'Estudio de la supervivencia empresarial del sector comercial minorista y el efecto de la crisis económica', de David García Vivar, estudiante de la misma titulación de la UMA, ha obtenido el segundo premio, han explicado desde la institución académica malagueña en un comunicado.

Los investigadores Germán Gémar Castillo, Ismael Pablo Soler García y Vanesa Guzmán Parra, del Departamento de Economía y Administración de Empresas, han recibido el primer premio en la categoría dirigida a investigadores por su proyecto 'Predicting bankruptcy in resort hotels: a survival analysis'.

De igual modo, las investigadoras Ana Casado Molina, del Departamento de Economía y Administración de Empresas, y Célia Quitério Ramos, profesor coordinador de la Escola Superior de Gestao, Hoteleria e Turismo de la Univerdade do Algarve, han sido distinguidas con el segundo premio por 'Online corporate reputation: A panel data approach and a reputation index proposal applied to the banking sector'.

"Estos reconocimientos son importantes porque ayudan a difundir entre la sociedad el trabajo de investigación realizado por estudiantes, así como la investigación publicada en revistas de alto impacto por nuestros académicos", ha explicado el director de la Cátedra de Viabilidad Empresarial, Julio Diéguez Soto.

Según este profesor del departamento de Finanzas y Contabilidad de la UMA, los Premios Vicente García Martín tratan de acercar la universidad a la sociedad, en general, y al mundo empresarial en especial. "Estas distinciones buscan reconocer cómo la investigación responde a las necesidades reales de nuestras empresas, en particular, en el ámbito de la viabilidad", ha concluido.