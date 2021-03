Turisme.- Hosbec aposta per ajornar les vacances de Setmana Santa a la fi d'abril perquè els hotels puguen obrir

L'Associació Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca i Comunitat Valenciana (Hosbec) ha demanat al Govern central l'ajornament del període vacacional de la Setmana Santa a la fi d'abril per a així aconseguir "més marge" per a aconseguir una "cota zero" de contagis, una situació que "permetria una obertura dels hotels".