La hermosa felicitación de Natalia Sánchez a Víctor Elías tras reflexionar por la muerte de Álex Casademunt

Tenían en común que habían crecido en la televisión, que España, y sobre todo la generación millennial, que se sentía representado en ellos, les había visto pasar de adolescentes a adultos ante las cámaras: Natalia Sánchez ha reflexionado mucho desde que falleciese Álex Casademunt y así se puede comprobar en su felicitación a su compañero de reparto en Los Serrano, Victor Elías.

Mientras muchas amistades de Operación Triunfo se trasladaban a Barcelona para estar con la familia del cantante, la actriz que interpretase a Teté en la famosa ficción de Telecinco compartía con sus seguidores (algo más de 425.000 en Instagram) las palabras que le quería dedicar a su Guille.

La intérprete de 30 años, aunque cumplirá 31 a finales de este mes, ha querido pararse a pensar en qué significa una pérdida temprana (no como otras personalidades como Víctor Sandoval, objeto de críticas por su post sobre la muerte de Casademunt), así como lo agradecida que está de que Víctor, que este miércoles cumplía él los 30, siga con ella tras tantos años de amistad.

"Hoy es un día agridulce. La pérdida de Álex Casademunt me ha dejado en shock y también me ha hecho parar y reflexionar mucho sobre la enorme suerte que tengo de tener personas tan maravillosas a mi lado y de la importancia de decir 'te quiero' más a menudo, sin tanto freno", comenzaba su publicación Natalia.

"Y es que, a pesar de todo, hoy este ser de sonrisa incansable cumple 30 años y yo estoy tremendamente feliz por la grandísima persona que siempre ha sido y será. Tal día como hoy, en su cumple de hace 18 años, nos conocimos. Él cumplía 12 años y yo, a pesar de tener los mismos en ese momento, presumía de estar a puntito de cumplir los 13... Así hemos sido siempre", rememoraba la actriz, que este año estrenará Los herederos de la tierra, basada en la novela de Ildefonso Falcones.

Junto a multitud de fotografías tomadas en todo este tiempo, desde sus primeras temporadas en Los Serrano hasta el reencuentro famoso que vivieron en el tren, Sánchez se detiene y medita: "Hemos vivido tanto juntos que no sabría ni por dónde empezar. Y sobre todo hemos sabido transformar y adaptar nuestra relación al tiempo y las circunstancias y, a día de hoy, sigue siendo una de las personas más importantes de mi vida. ¡Ojo! Podemos estar un mes sin saber nada el uno del otro pero cuando algo va muy bien o muy mal, sabemos que estamos ahí. Siempre".

La esposa de Marc Clotet define a su buen amigo como "músico virtuoso, talentosísimo actor, trabajador incansable, amigo perenne, buscador eterno de la carcajada, alma fiel y mirada y corazón noble" y echa la vista atrás "Si ese 3 de marzo de hace 18 años me llegan a decir que hoy, con 30, tendría la suerte de tenerte aún en mi vida, no me lo hubiera creído", añade, antes de reírse porque tampoco se hubiera creía que el actor tendría "tantísimos tatuajes": "Ya sabes que cada vez que te veo uno nuevo, me baja la tensión".

"Hemos pasado por tanto y desde tan pequeños. Hemos tenido una suerte tremenda de vivir juntos experiencias increíbles, y otras muy muy duras, las más duras que uno puede vivir, y aunque nos hemos equivocado muchas veces de camino, siempre hemos acabado encontrando el norte y hemos aprendido del camino. Pese a las tempestades hemos sabido valorar nuestra suerte y saber seguir remando", asegura Natalia Sánchez, quien había imaginado cómo sería la vida sin su amigo.

"Hoy, y siempre, te deseo toda la salud y el amor del mundo, pues no mereces menos. Que tus sueños se sigan cumpliendo y sigas volando alto y libre! Te quiero", finaliza la actriz, quien ha recibido cas 80.000 likes en menos de 24 horas y los comentarios de amistades como Macarena García, Lidia San José, Rosa Tous, Lydia Bosch o el propio Víctor Elías, que le contestaba: "¡Eres parte de lo que soy por absolutamente todos los sitios! Solo puedo darte las gracias y la gracias por todas esas veces que has estado a mi lado. ¡Te quiero muchísimo!".