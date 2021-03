Nagore Robles habla abiertamente de las diferencias en la convivencia con Sandra Barneda

Nagore Robles y Sandra Barneda forman una de las parejas más asentadas del panorama famosil español. Día a día, o, mejor dicho, programa a programa -cuando les toca trabajar juntas- hacen gala de su complicidad, aunque eso no quiere decir que estén de acuerdo en todo.

De eso ha hablado la colaboradora en MyHyV, durante el trono de Jorge Javier Vázquez. Hablando sobre lo que a uno le gusta hacer en su tiempo libre, Nagore hizo partícipes a los espectadores de lo diferentes que son ellas y las distintas formas que tienen de divertirse y de pasar su tiempo de ocio.

"A mí me gusta no hacer nada y mi chica es todo lo contrario...", confesó la vasca.

"Así está ella, con no sé cuántas novelas", remató con el humor que la caracteriza.

Hace unos días, Sandra Barneda desveló a Sara Carbonero que su novia "es mucho de poner motes" y que ya al comienzo de su relación le había puesto dos, ni más ni menos. El primero fue "la señora". "Me lo dijo por la diferencia de edad", ha matizado Barneda, que le saca 8 años a su pareja, y afirmando que se lo puso para "chincharle".

Además, otro apelativo que le ha endosado es el de "la alemana". Y la razón no es ningún origen desconocido de Barneda, sino que es alguien muy metódico. "Trato de tener una vida ordenada e incluso esas exigencias me las voy quitando poco a poco. Me pongo muchas rutinas y soy multitask. Mi cabeza necesita estar con muchas cosas", explicó.