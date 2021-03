Wyoming, en 'El Intermedio': No tengo redes sociales porque me generan ansiedad y tristeza"

Wyoming comenzó El intermedio de este miércoles hablando de las redes sociales y explicando las razones por las que él no tiene perfil en ninguna de ellas, ya que le generan "ansiedad y tristeza".

"Mucha gente se sorprende cuando les digo que no tengo, pero reconozco que mi mentalidad es arcaica, decimonónica, casi paleolítica. Podría decirse que soy el Santiago Abascal de la tecnología", afirmó el presentador.

El madrileño fue enumerándolas y explicando sus motivos: "Primero me abrí un perfil en Twitter, pero vi que allí lo único que hacía la gente era discutir, y tanta tensión no me sentaba bien, me creaba ansiedad".

"En Facebook duré todavía menos porque me parecía muy sospechoso que tanta gente quisiera ser amiga mía: ¿Para qué? ¿Qué quieren? ¿Por qué les interesa tanto mi vida? Y eso también me generaba ansiedad", reconoció Wyoming.

Sobre Instagram señaló que "me convencieron para abrirme un perfil aquí, pero fue la peor decisión de mi vida porque todo el mundo parecía feliz, ponían fotos de viajes, fiestas, reuniones con amigos... sentía que no estaba a la altura y me provocó tristeza".

"Al final tuve que dejar las redes sociales porque estaban afectando a mi salud mental, pero conservo una, WhatsApp. Me gusta porque es una red muy libre, donde puedes decir lo que te dé la gana sin que te pase nada, como los del famoso chat de los militares del ejército del aire".

El presentador aprovechó para comentar la noticia en la que la Fiscalía archiva la investigación del chat al descartar delito de odio: "La típica charleta de amigos que lo mismo comentas un partido del Madrid que el número de hijos de puta que hay que fusilar en el descanso. En ese perfil encajo a la perfección...".

"Hay que recordar que en este chat había antiguos mandos del Ejército y en la historia de nuestro país ha habido varios golpes militares que empezaron probablemente como simples charletas de amigos", concluyó Wyoming.