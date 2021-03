La triste despedida de Rosario Flores a Quique San Francisco: "Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor"

El mundo del espectáculo comienza marzo de la peor manera posible, este lunes se conocía la noticia del fallecimiento del artista Quique San Francisco a causa de una neumonía bilateral. Ausente en el funeral y dos días después, Rosario Flores le ha dedicado unas palabras por redes sociales al que fue su gran amor de juventud.

Ambos vivieron un intenso romance en los 80 y se conocieron a través de Antonio Flores, que ya por entonces era amigo del intérprete. Ahora la cantante ha querido despedirse de él con un texto muy emotivo: "Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón. Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida."

La pareja se conoció cuando ambos eran muy jóvenes y mantuvieron una relación de cuatro años: "Nunca te olvidaré, mi genio inigualable. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y felicidad. Contigo aprendí de la belleza verdadera, de la facilidad de saborear la vida sin descansos, sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada, mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mí".

No hace mucho, el artista hablaba de su relación con la intérprete en el programa de Bertín Osborne, ya que por aquel entonces cuando comenzó el noviazgo, Quique ya coqueteaba con las drogas: "Tuve dos años maravillosos con Rosario y dos que me dediqué a la maldita cosa esa (...) Ella empezó con una persona y terminó con otra. Por eso un día le dije que tenía que dejarme".

Un hecho que no frenó la amistad entre ambos a lo largo de los años, además de ser muy amigo en general de la familia Flores. Alguien muy querido para Lola Flores y El Pescaílla, quienes consideraban al artista uno más de la familia.