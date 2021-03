Catalá (PP) sobre l'ATE del València: "És moment de menys paraules i més fets"

Catalá ha criticat en un comunicat "les reunions que no serveixen per a res en les quals solament hi ha paraules" -després de la trobada mantinguda ahir entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el del club, Anil Murthy-, i ha afegit que "han passat més de sis anys i cal asseure's en la taula amb documents i exigir una solució per al club i per a la ciutat".

La portaveu del PP en el consistori ha manifestat que la ciutat i els aficionats "necessiten una administració que defenga el futur del València CF" i ha instat els responsables del club a prendre "una decisió i es posen a treballar en aquest aspecte".

Segons Catalá, la renovació de l'ATE és "una decisió que competeix a la Generalitat Valenciana i no de l'Ajuntament com alguns volen donar a entendre. La decisió sobre la seua renovació no depèn de l'Ajuntament, administració a la qual li tocarà només fer un informe urbanístic".