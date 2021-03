El Gobierno dice que el "uso sanitario" del pasaporte de vacunación europeo está "muy avanzado"

El "uso sanitario" del certificado de vacunación, que servirá para agilizar los viajes y reactivar el turismo, está "muy avanzado". Así lo han asegurado fuentes del Gobierno después de que el presidente, Pedro Sánchez, presidiese un encuentro con las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño y los ministros de Exteriores, Arancha González Laya; Justicia, Juan Carlos Campo; Transportes, José Luis Ábalos; Industria, Reyes Maroto; y Sanidad, Carolina Darias.

"Es clave tener las herramientas tecnológicas preparadas para iniciar la movilidad y volver a poner a Europa como destino de viajes seguros en el momento en que los datos de incidencia del virus lo permitan. Este uso está muy avanzado", han señalado fuentes monclovitas.

El jefe del Ejecutivo, @sanchezcastejon, preside la reunión sobre certificados de #VacunaciónCOVID junto a varios miembros del Gobierno.



Esta reunión es la primera entre ministerios desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunciase el lunes el Green Digital Pass, que será un documento con el que los ciudadanos europeos podrán acreditar si han recibido la vacuna. En caso de que no sea así, el certificado también informará sobre las PCR realizadas o si esa persona ha pasado ya el coronavirus.

La duda ahora es cuándo llegará. La Comisión hará una propuesta legislativa el próximo 17 de marzo y todo parece indicar que los países miembros la debatirán a final de mes. El plazo marcado para su puesta en marcha es verano, aunque España ya presionó para que llegase antes. La vicepresidenta NadiaCalviño aseguró que ese extremo era vital y en la nota de prensa distribuida hoy por Moncloa también trazan esa fecha. "España apoya el anuncio de la Comisión Europea para regular los certificados digitales para que respondan a un modelo único y estén operativos antes del verano", aseguran desde Moncloa.

Otro de los extremos que señalan estas fuentes es que el uso de este certificado "nunca será discriminatorio para las personas no vacunadas, que podrán seguir viajando de acuerdo a las indicaciones sanitarias". Este era uno de los debates abiertos sobre el pasaporte, ya que desde Turismo siempre insistieron en que no daría derechos a los vacunados que los no vacunados no tuviesen.