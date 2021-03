Paris Hilton carga contra David Letterman por una entrevista de 2007: "Me humilló. Estaba fuera de los límites"

La salida del documental Framing Britney Spears provocó una gran discusión sobre el tratamiento que las mujeres recibían en los medios de comunicación durante la década del 2000. Además, el largometraje trajo consigo una disculpa de Justin Timberlake, expareja de la cantante y, ahora el foco está puesto sobre David Letterman.

La reaparición de los clips protagonizados por Letterman ha traído consigo el resurgimiento de las críticas. Primero fue una entrevista "horrible" con Lindsay Lohan, los momentos cuestionables en las conversaciones con mujeres como Janet Jackson, Jennifer Aniston y Beyoncé; ahora ha sido Paris Hilton quien ha querido recuperar la entrevista que el presentador le hizo en el año 2007.

Aunque la empresaria acudió al programa para conversar sobre su nueva película, perfume y otras promociones, Letterman no dudó en ahondar en los 45 días que Hilton pasó en la cárcel por haber violado su libertad condicional al haber sido detenida por conducir sin carnet y bajo los efectos del alcohol. "Mirando hacia atrás en esa experiencia, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué has aprendido? ¿Qué hay de diferente en ti?", cuestionaba el estadounidense.

Hilton, visiblemente incómoda por las preguntas, respondió: "Obviamente, fue una experiencia muy traumática, pero sobreviví, así que ahora puedo hacer cualquier cosa". Sin embargo, el presentador no se detuvo ahí y continuó el programa siguiendo la misma línea: "Supongo que la comida fue horrible. ¿Tomabas tres comidas al día? ¿Empezaste con el desayuno? ¿Qué sería eso? ¿Almuerzo? ¿Qué tal los bocadillos de mortadela? ¿Hay un bocadillo a media tarde? ¿Vas derecho a cenar? ¿Estás comiendo sola en tu celda o era un comedor común?".

Hilton explicó que no quería hablar más de ese tema, pero Letterman insistió, bromeando, sobre cómo podría, desde entonces, ser la empresaria un modelo a seguir para los niños. Cuando terminó la entrevista, la modelo apenas había tenido tiempo para hablar acerca de sus proyectos.

Ahora, en una conversación E!, Hilton ha explicado: "Eso estaba fuera de los límites y él no lo discutiría y solo estaríamos allí para promover el perfume y mis otras empresas comerciales. Sentí que era un lugar seguro porque había estado viendo a Letterman durante tantos años...".

"Él siempre se divertía conmigo y bromeada, pero pensé que mantendría su palabra y me equivoqué", ha añadido Hilton. "Me estaba poniendo tan incómoda y estaba muy molesta. Con solo estar allí, era como si estuviera tratando de humillarme a propósito. Y durante las pausas comerciales lo miraba, para que dejara de hacer eso. Me prometiste que no hablarías de esto y esa es la única razón por la que acepté venir al programa", ha explicado la empresaria con respecto a lo que acordó con el presentador.

"Fue muy cruel y muy mezquino. Y después de terminar lo miré y le dije que nunca más volvería al programa", ha comentado la celebrity. Desde entonces, la pareja habló y llegaron a un entendimiento. Además, Letterman ha emitido varias disculpas por la manera en que trató a Hilton durante el programa.

Sin embargo, Hilton ha añadido que cree que las estrellas del pop y otras celebridades femeninas también fueron "atacadas" por los medios de comunicación. "Vería eso conmigo misma, con Britney, Jessica Simpson... Había un cierto tipo de chica a la que apuntaban y que nunca le harían eso a un hombre".