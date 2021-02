Paris Hilton teme que su madre destape secretos familiares en el 'show' 'The Real Housewives of Beverly Hills'

Paris Hilton puede presumir de haber sido pionera y abrir el camino a otras estrellas como las Kardashian o los Osbourne. Pero parece que la heredera del imperio hotelero Hilton no quiere que su madre siga sus pasos tras haber confirmado su fichaje para The Real Housewives of Beverly Hills.

El temor de Paris se basa en que su madre pueda airear demasiados trapos sucios de la familia y dejarlos en ridículo delante de millones de espectadores. "La verdad es que no sé muy bien qué pensar... Hace mucho que no veo ese programa, pero solía verlo mucho al principio. Pero es que hay demasiado drama", comenta la millonaria.

"Siento que ese tipo de espacios se alimentan demasiado del drama e incitan a la gente a pelearse todo el rato. No me gusta la idea de ver a mi madre discutir abiertamente en la televisión nacional", señaló la diseñadora en su último podcast.

Dejando de lado la intención de los productores y guionistas del programa para crear desavenencias y discusiones verbales, hay que destacar que Kathy Hilton se unirá a un grupo de señoras californianas en el que ya se encuentran sus hermanas, Kyle y Kim Richards, por lo que no resulta de locos pensar que las tres terminarán sacando a la luz conflictos familiares que aún no se han resuelto.

Sin embargo, la cadena Bravo, en la que se emite el show, ha asegurado que la participación de Kathy no tendrá mucho protagonismo, ya que ejercerá como 'amiga' del programa y aparecerá cuando lo hagan sus hermanas. "Kathy está muy emocionada ante este proyecto, ya que es amiga de todas las chicas y hermana de dos de ellas. No participará a tiempo completo, sino principalmente cuando salgan sus hermanas", indicaron.