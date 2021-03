CCOO exige respetar los festivos escolares de Fallas y Magdalena: "¿Se hará el mismo planteamiento en Pascua?"

Así lo plantea el sindicato, que insta a "respetar las decisiones tomadas en tiempo y forma en los consejos escolares municipales sobre los días no lectivos".

Desde FE CCOO PV critican "los planteamientos de última hora sin tener en cuenta la salud del personal docente y educativo en un curso con alta carga de trabajo".

Durante este curso, inciden, a causa de la Covid "son continuas las bajas, cuarentenas, posibles positivos, positivos confirmados, protocolos etc." y, además, subrayan la importancia de lograr los objetivos marcados para cada nivel escolar.

Es por eso que desde el sindicato piden "sosiego a la hora de plantear y volver a plantear propuestas sobre la eliminación de los días ya pactados como no lectivos y festivos de las próximas fiestas de las Fallas de València y la Magdalena de Castelló".

"No compartimos el criterio de hacer una desescalada acelerada con relajación de medidas que pueden comportar retrocesos en la superación de la pandemia y, al mismo tiempo, pedir contención por la vía de eliminar los días de descanso de los y las docentes y personal educativo", argumentan.

CCOO insiste en que "hay que respetar los días señalados como festivos y no lectivos como estaban consensuados y no volver a someter a votación las decisiones planteadas y aprobadas en tiempo y forma, haciendo un uso que roza en la perversión de los órganos de participación ciudadana".

En este sentido, señalan que este lunes en el Consejo Escolar de Castelló "se forzó la votación de la urgencia en la convocatoria para valorar si se celebraba o no este órgano". El resultado de la votación fue "significativo" reflejando "la no urgencia y, por lo tanto, la no celebración, quedando para Castelló los días no lectivos como estaban".

"La propuesta ya estaba planteada y decidida al inicio de este curso 2020-2021, en el mes de septiembre, y de nuevo, hace unas semanas. Las familias y el personal docente y educativo ya se han organizado para afrontar los días festivos y no lectivos de forma diferente", concluyen.