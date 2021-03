Después de que el pasado 16 de febrero, Belén Esteban abandonara el plató de Sálvame tras una pelea con Jorge Javier Vázquez, la 'Princesa del Pueblo' ha regresado este lunes muy sonriente y dejando claro que nunca se había planteado abandonar el programa.

Hace casi dos semanas, la de San Blas se molestó con el presentador porque enseñó un meme de ella a un compañero y, tras pedirle repetidas veces disculpas, el de Badalona estalló contra ella.

"Yo también tengo muchas fotografías tuyas que nunca he enseñado", comentó la tertuliana, algo que enfadó verdaderamente a Jorge Javier Vázquez: "Yo eso jamás te lo hubiese dicho a ti, porque te estoy diciendo de manera clara perdón, no eres capaz de aceptarlo, ¿y encima dices que tienes fotografías? Mira tía, paso. Me has demostrado cómo eres".

La ex de Jesulín se levantó y, visiblemente emocionada, se marchó sin mediar palabra. Y, desde entonces, ni en Sálvame ni en el Deluxe se ha vuelto a hablar del tema, del mismo modo que Belén Esteban no ha vuelto a ser vista por plató.

Pero este lunes, eso ha cambiado, pues la colaboradora ha regresado muy sonriente en un programa que ha comenzado presentado por Gema López. "Belén, qué alegría. ¿Has descansado?", le ha preguntado la periodista.

Vuelve Belén Esteban a Sálvame tras varias semanas ausente por la segunda gran bronca que tuvo con Jorge Javier #yoveosálvamepic.twitter.com/HyqihEBMpl — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) March 1, 2021

"Bueno, no he descansado porque he hecho muchas cosas que tenía que hacer. Cosas de casa, he tenido a mi mamá, que ha venido al médico y he aprovechado para estar con ella, estoy arreglando cositas de casa...", ha explicado la tertuliana. "Y contenta de volver a mi trabajo".

"Solo quiero que quede claro: Cada vez que me pasa algo en mi programa, me ponen en el programa de Raúl Prieto. Yo tengo un contrato con esta productora, y cada vez que falte no tengo que irme a Viva la vida, que es un programa al que quiero y respeto. No tengo nada más que decir", ha concluido entre risas.

Y es que, durante su ausencia, se ha comentado mucho sobre los motivos de su ausencia, pues se aseguró que había cancelado su participación en el primer Sábado Deluxe que hubo tras la bronca. Otros también han comentado que iba a empezar a colaborar en Viva la vida, algo que ella ha desmentido, y también compañeros como Carlos Herrera le tendió la mano por si quería trabajar con él en su programa de radio.