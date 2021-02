Belén Esteban aclara su futuro profesional: "Están siempre con 'Viva la vida' y no es verdad"

Belén Esteban lleva varios días sin aparecer por el plató de Sábado Deluxe y esto ha preocupado a sus fans. Tras la monumental bronca que protagonizó con Jorge Javier Vázquez, ella misma ha aclarado hacia dónde se dirige su futuro profesional.

Los rumores y suposiciones sobre la de Paracuellos del Jarama han provocado que la princesa del pueblo haya explicado, antes de montarse en un coche con su pareja, Miguel Marcos, que nada de lo que se está diciendo sobre su futuro es verdad. Tras preguntarle si dejará Sálvame para participar en Viva la vida, Belén ha reaccionado cansada de rumores: "Ay, no es verdad, no es verdad. Están siempre con Viva la vida y no es verdad".

Además, la colaboradora ha añadido que está aprovechando los días que no está acudiendo al plató de televisión para llevar a cabo algunas gestiones que tenía pendientes y, así, poder desconectar del conflicto con el presentador refugiándose en su pareja.

Una vez más, Esteban ha puesto de manifiesto que la compañía de Miguel Marcos le hace mucho bien y le sirve como válvula de escape para olvidarse de todos los frentes que tiene abiertos.