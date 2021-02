Belén Esteban, desaparecida de 'Sálvame' y del 'Deluxe' tras su bronca con Jorge Javier Vázquez

Fue el pasado martes cuando Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se enzarzaron en una pequeña bronca en Sálvame que terminó con la 'Princesa del Pueblo' marchándose del plató sin mediar palabra. Sin embargo, casi una semana después, a la de Paracuellos no se la ha vuelto a ver por Telecinco, ni tampoco por las redes sociales.

"Yo también tengo muchas fotografías tuyas que nunca he enseñado" fue el comentario que dijo la tertuliana que tanto molestó al presentador. "Te estoy diciendo de manera clara perdón, no eres capaz de aceptarlo, ¿y encima dices que tienes fotografías?. Mira tía, paso. Me has demostrado cómo eres", contestó el de Badalona.

Tras marcharse en silencio, Belén Esteban no ha regresado por las instalaciones de Mediaset a pesar de estar en plena guerra con María José Campanario. De hecho, no se ha dicho nada sobre esta discusión en Sálvame aunque el programa suela aprovechar estas polémicas internas para tener nuevas tramas sobre las que hablar.

Donde sí han hablado ha sido en otros espacios como Ya es mediodía, donde Rosa Benito habló del carácter de Belén, o en Socialité, donde María Patiño dijo que seguro que lo iban a solucionar.

Pero este lunes, Antonio Rossi habló en El programa de Ana Rosa de esta aparente desaparición de la ex de Jesulín, que no ha regresado a Sálvame, ni a Sábado Deluxe, ni a Domingo Deluxe.

Y es que, aunque los tertulianos van cambiando cada día, el periodista ha asegurado que Belén Esteban tenía previsto aparecer el pasado viernes en Sálvame, pero finalmente su colaboración no se dio a pesar de que ese día era Paz Padilla quien presentaba.

"He hablado con ella y no quiere tratar el tema, es respetable. Dice que está bien y que no quiere hablar de eso", ha asegurado el colaborador en el magazine matinal de Telecinco.