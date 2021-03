Cvirus.- La Policia de la Generalitat imposa quasi 3.500 multes per tancaments perimetrals i sanciona 26 establiments

20M EP

NOTICIA

La Policia de la Generalitat ha imposat 3.452 multes per incomplir les restriccions de mobilitat decretades pel Consell entre el 29 de gener i el 28 de febrer en les 16 ciutats valencianes de més de 50.000 habitants per a frenar l'expansió de la Covid-19. D'elles, 1.541 han sigut per saltar-se el tancament perimetral i altres 1.911 per incomplir l'ús de mascareta o no respectar el toc de queda.