Los espectadores de Pasapalabra todavía se están recuperando de lo ocurrido esta semana con Pablo Díaz, que ha estado a punto de llevarse el bote del concurso en un rosco de infarto y con sentimientos encontrados.

El presentador, Roberto Leal, iniciaba este viernes el concurso con la cabeza todavía en lo vivido en el programa anterior. "A Pablo le iba a dar algo y a mí también, aún estoy recuperándome", confesaba Marta Terrasa, la otra concursante que pelea junto al tinerfeño por completar el rosco y llevarse el preciado bote.

Pablo Díaz, por su parte, reconocía que todavía le daba vueltas a la palabra que falló con la letra H, y cuya respuesta correcta era Hannón el Grande y no Hierón, la propuesta por Pablo. "Llevo con la patata ahí un buen tiempo después de haber dicho la última palabra, te quedas flipando", ha admitido ante Roberto Leal.

En este punto, el presentador ha explicado qué habría pasado si el concursante, que lleva más de 8 meses en el programa, se hubiese llevado finalmente el bote, teniendo en cuenta los actuales protocolos sanitarios contra la Covid-19 que rigen en los platós de televisión.

"¿Qué habría pasado si te lo llevas en una época como esta, en la que no se pueden dar abrazos?", ha lanzado Leal. El presentador lo ha dejado muy claro con una muestra gráfica: "Él se llevaría el bote, yo traigo mi bote", ha dicho, con un spray en la mano.

"A partir de ahora, con 24 (aciertos), yo hago así, me rocío por encima, me desinfecto, y aquí, el abrazo, quien sea, se lo tiene que llevar. Nos hacemos PCR, yo la tengo, y aunque me lleve cinco minutos... Este será a partir de ahora nuestro bote, el del presentador y el de los invitados", ha bromeado Leal.