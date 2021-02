¿Quién fue Hannón el Grande, el militar cartaginés que ha hecho perder a Pablo más de un millón en Pasapalabra?

Pablo Díaz, el joven concursante de Pasapalabra que ha tenido a la audiencia en vilo este jueves a la espera de comprobar si se llevaba los más de 1.250.000 euros de bote, difícilmente olvidará quién fue Hannón el Grande. Ha sido este aristócrata y militar cartaginés quien ha evitado que se llevara el premio, cuando el joven ha errado la respuesta al apostar por otra figura del mundo clásico: Hierón.

Hannón el Grande fue un rico aristócrata del siglo III a. C. que poseía grandes extensiones de tierra en el Magreb y lideró la facción cartaginesa que se oponía a continuar la lucha contra Roma durante la Primera Guerra Púnica. Guiado por sus propios intereses individuales, prefería proseguir con la conquista del Norte de África, en lugar de enfrentarse por mar al Imperio enemigo.

Estos intereses del aristócrata chocaban directamente con los planes expansionistas y antirromanos de Amílcar Barca, el general cartaginés más determinante durante la Primera Guerra Púnica y padre de Aníbal, Asdrúbal y Magón, con el que mantuvo un permanente enfrentamiento.

Así, en busca de su beneficio personal, Hannón desmovilizó durante la Primera Guerra Púnica la marina cartaginesa en el año 244 a. C., con lo que dio tiempo a Roma para reconstruir su flota y derrotar finalmente a la potencia africana hacia el 241 a. C.

Tras la guerra, el aristócrata rehusó pagar a los militares asalariados en las filas cartaginesas, lo que provocó el estallido de una revuelta, conocida como Guerra de los Mercenarios. Para sofocarla, tomó el mando del ejército, pero su intento fue infructuoso y fue sustituido por Amílcar, que lo eclipsó y aprovechó sus éxitos para cimentar su posterior supremacía política. Finalmente, ambos cooperaron para derrotar a los rebeldes en el río Bagradas el año 238 a. C.

Hannón se hizo acreedor de su apodo, 'el Grande', aparentemente por sus conquistas en África. Durante la Segunda Guerra Púnica, encabezó la facción prorromana en Cartago e intentó evitar que Aníbal, hijo de Amílcar, recibiera ayuda para invadir la Península Itálica.

Después de la derrota cartaginesa en la batalla de Zama en el 202 a. C., Hannón fue elegido entre los embajadores enviados a negociar la paz con Roma.

No obstante, Pablo no iba tan desencaminado con su elección en la respuesta a la definición que le ha negado el bote. Hierón II fue un tirano de Siracusa que gobernó desde el año 265 a. C. hasta su muerte y que se alió con los cartagineses y constituyó un ejército con Hannón en la Primera Guerra Púnica.