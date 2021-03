Las artistas más instagrameadas del mundo - 8M, Día de la mujer 2021

Este lunes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y una de las mejores formas de conmemorar este día es rindiendo homenaje a grandes artistas de la historia que han tenido una huella imborrable en la cultura global.

Por ello, la plataforma Musement ha elaborado un listado con las mujeres dedicadas a las creaciones artísticas más populares en redes basándose en el número de veces que han sido etiquetadas en Instagram por la ciudadanía. Una clasificación que supone "un buen punto de partida para comenzar a explorar y disfrutar de los trabajos de estas mujeres que arrasan tanto en museos y galerías, como en redes sociales", destacan en un comunicado.

Frida Kahlo, la artista más seguida

La escritora y pintora de origen mexicano, Frida Kahlo, que explora en sus obras cuestiones relacionadas con la identidad, el género, la raza y el poscolonialismo es la artista con más menciones en Instagram. Sin duda, su popularidad rebosa en redes sociales, y no es para menos.

Cuenta con más de 4,1 millones de menciones en esta red social. La pintora de Coyoacán tuvo una vida intensa y sus experiencias sirvieron como fuente de inspiración para la mayoría de sus creaciones en las que plasmo todas sus emociones, tanto el sufrimiento como la pasión.

Yayoi Kusama

La pionera del arte feminista, el pop art y el minimalismo, Yayoi Kusama, acumula más de 915.000 menciones en Instagram. Sin duda, fue una gran influencia para artistas como Andy Warhol o Damien Hirst y es reconocida por sus obras a nivel internacional.

Según informan en Musement, la Gropius Bau de Berlín (Alemania) instalará esta primavera la primera retrospectiva dedicada a esta artista japonesa en el país, en un espacio de más de 3.000 m².

Louise Bourgeois

La artista franco-estadounidense famosa por las esculturas y obras a gran escala tiene más de 144.200 etiquetas en esta red social y es que es un referente del feminismo de la década de los años 70.

Durante su carrera profesional, abordó temas como la sexualidad, la vida doméstica, la familia y el cuerpo, convirtiéndose en una de las mujeres más seguidas en todo el mundo. Su increíble obra de más de nueve metros de altura, denominada Mamá, es de las más compartidas en redes.

Georgia O'Keeffe

Sus obras la convirtieron en la 'Madre del Modernismo Americano' al plasmar a la perfección el movimiento artístico denominado como preciosismo o realismo cubista. Ahora también adquiere la popularidad en Internet: 131.800 menciones en Instagram.

Se ha convertido en un referente en el mundo del arte al ser la primera mujer a la que el MoMa dedicó una retrospectiva en el año 1946. Cabe recordar que del 20 de abril al 8 de agosto de 2021, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogerá la primera retrospectiva dedicada a la artista en España.

Marina Abramović

Referente del feminismo de los años 70, esta artista de origen serbio conocida como 'la abuela de la performance' explora los límites del propio cuerpo y la relación con el público en sus obras. Cuenta con más de 126.100 menciones y algunas de sus performances, como Ritmo 0 o La artista está presente, acumulan millones de visualizaciones en YouTube y otras redes sociales.

Tracey Emin

Esta artista conceptual de origen británico cuenta con más de 83.000 menciones y es famosa por sus provocadoras obras autobiográficas, en las que revela todo tipo de detalles.

Dos de sus trabajos más conocidos y aclamados son Everyone I Have Ever Slept With y My Bed. Esta última consiste en una cama deshecha, con manchas amarillas y de sangre, rodeada de botellas de alcohol, condones usados, colillas y otros elementos. La obra, expuesta en la Tate Gallery de Londres en 1999, fue subastada por más de dos millones de libras en 2014. Además de las instalaciones, la artista también destaca en otros ámbitos, como la escultura, el dibujo y la fotografía.

Niki de Saint Phalle

Con más de 76.600 menciones, las obras más famosas de la pintora y escultura francesa son, sin duda, las Nanas, unas alegres figuras voluptuosas, brillantes y llenas de color. Estas esculturas representan a la mujer moderna, segura de sí misma, feliz y libre de ataduras y estereotipos.

Con su lema Nanas al poder, Niki de Saint Phalle se anticipó a las ideas del movimiento feminista. Hoy en día, es posible disfrutar de sus obras en espacios públicos, como la Milla de las Esculturas en Hannover, y en galerías y museos, como el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Niza.

Cindy Sherman

La artista estadounidense dedicada al mundo de la fotografía es otra de las mujeres más etiquetadas en Instagram con más de 64.200 menciones. Se hizo conocida en el mundo entero por las fotografías en las que se retrata a sí misma, muchas veces alterando su imagen con maquillaje, pelucas o disfraces para crear nuevos personajes.

A través de su obra, trata de cuestionar la influencia de los medios de comunicación en nuestras identidades individuales y colectivas. Su serie más famosa, Untitled Film Stills, fue adquirida por el MoMA de Nueva York en 1995 por 1 millón de dólares.

Barbara Kruger

Artista conceptual conocida por sus trabajos fotográficos. Cuenta con casi 64.000 menciones en Instagram y sus fotografías en blanco y negro, con mensajes generalmente de carácter político y social, escritos con letras blancas sobre fondos rojos, arrasan en esta red social.

Si la pandemia lo permite, el Instituto de Arte de Chicago tiene previsto inaugurar este verano la exposición Thinking of You. I Mean Me. I Mean You, repasando las últimas cuatro décadas de la carrera de Kruger.

Jenny Holzer

La artista conceptual estadounidense expresa sus obras a través de los textos y los lugares públicos. Cuenta con más de 63.800 menciones y en su arte aborda cuestiones y problemas sociales, como la política, la guerra, el sexo, el feminismo o las estructuras de poder.

Una de sus creaciones más conocidas es la serie Truisms, un conjunto de mensajes breves y concisos que se colocaron de forma anónima en edificios, paredes y vallas de Manhattan. Más tarde también se difundieron a través de carteles luminosos LED, pegatinas y camisetas, entre otros medios.