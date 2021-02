El ministro Ábalos sobre la declaración del Rey emérito: "La ley está para todos los españoles por igual"

José Luis Ábalos ha respondido así a los periodistas en el Ayuntamiento de Logroño en donde ha participado en la firma del Protocolo General de Actuación entre la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio y el Ayuntamiento de la capital riojana.

En concreto, el ministro ha reiterado que "la ley está para todos por igual" y "todos estamos amparados en las posibilidades que la propia legislación nos permite".

En materia tributaria -ha proseguido "no persigo a nadie si cumple o no cumple pero la justicia y la propia administración es la que tiene fiscalizar si ha habido ilegalidades de las que deba dar cuenta o no, como cualquier otro ciudadano".

Ábalos también se ha referido al mensaje del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien cuestionó a través de un 'tuit' a los que aplaudieron la figura del Rey emérito Juan Carlos I tras el acto conmemorativo del intento fallido del golpe de estado del 23F, tras conocerse su nueva declaración voluntaria para aportar más de cuatro millones a Hacienda.

En este sentido, ha reconocido, "no soy partidario de las causas generales, todo tiene su virtud y su defecto y hay actos reprochables y otros que hay que valorar positivamente".

"No estoy por descalificar a nadie, todo el mundo hace cosas bien o mal pero no juzgamos a las personas en su integridad sino por los hechos" y en este sentido, ha terminado, "hay hechos que son loables y otros que son más criticables" pero "de la misma forma en la que si hay diputados o ministros que pueden incurrir en irregularidades no soy partidario de cargarme al sistema representativo lo mismo me pasa con cualquier otra institución, valoro los hechos no la institución en sí".