Después de que este jueves, Victoria Abril acudiera a la rueda de prensa de los Premios Feroz, en los que recogerá el galardón de Honor 2021 en una ceremonia, y aprovechara para lanzar un discurso negacionista de la Covid, muchas son las críticas que le han llovido. Por su parte, la organización de los premios se ha querido desmarcar de estas declaraciones con un comunicado.

A través de la página web de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) han mostrado su rechazo a estas palabras y sostienen su firme compromiso con el protocolo sanitario. Además, han destacado que la ceremonia del próximo martes 2 de marzo en la que Victoria Abril recogerá su premio se realizará con todas las medidas establecidas.

La actriz de 61 años llamó "plandemia" o "coronacirco" a la situación que se está viviendo, aseguró que no había más muertos que otros años y que, con la vacuna, estamos actuando "como cobayas". "Tenemos más muertos con vacuna que sin vacuna", aseguró.

🔴 Comunicado de la AICE ante las manifestaciones de Victoria Abril ➡️ https://t.co/xGW5pnQrBJ#Feroz2021pic.twitter.com/Bt099lX2nz — Premios Feroz (@PremiosFeroz) February 25, 2021

Por ello, y tras todo el revuelo generado, David Martos, uno de los organizadores de los Premios Feroz, ha entrado en directo a El programa de Ana Rosa para mostrar su postura al respecto.

La presentadora le ha preguntado, además, si pensaban tomar alguna medida como quitarle el galardón, a lo que él ha dicho que no: "No hemos planteado retirarle el premio, pero sí distanciarnos. Creemos que son falsedades que no compartimos".

La actriz Victoria Abril, premio Feroz de Honor 2021, se ha mostrado este jueves 25 de febrero muy crítica con las actuales medidas contra la pandemia de coronavirus calificándola de 'Coronacirco' y ha explicado que va a proponer a Los Javis una serie del mundo antes y después: un mundo amordazado, como el de ahora, y el mundo libre que conocimos. ¡Qué duro es tener 20 años ahora!", ha lamentado. La actriz Victoria Abril, premio Feroz de Honor 2021.

"La enfermedad es terrible, desgraciadamente. Lamentamos profundamente lo que dijo ayer Victoria Abril", se disculpó Martos. Ana Rosa Quintana le preguntó por qué no la detuvieron en ese momento, a lo que él explicó que actuaron como periodistas que son: "Sí se le dijo que los datos no eran como ella decía, también en privado y después por la tarde. Se hizo lo que hacemos los periodistas, comprobar los datos. Evidentemente, no podemos coartar su libertad de expresión".

"Nosotros estamos haciendo lo mismo", añadio Ana Rosa. "¿Va a recoger el premio sin mascarilla?". "Se le ha dicho que en el recinto tiene que cumplir con todas las normas. Ayer ella la llevó fuera del estrado cuando había más gente, es algo común no llevarla en el escenario. Si quiere, cuando recoja el premio y esté sola, puede no llevarla, pero se le ha informado que luego tiene que cumplir todas las normas", explicó.

"Esto no lo esperábamos. Ayer fue un día complicado. No cubrimos guerras ni nada así, cubrimos temas de cine y series, pero estamos intentando levantar la cultura en estos tiempos, apostando por una cultura segura, y esto no ayuda", destacó David Martos.

Tras despedirle, Ana Rosa Quintana también quiso mostrar su rechado a las declaraciones de Victoria Abril: "Es de una incultura, hay datos... Decir que no ha habido más muertos que en otras ocasiones... Solo en España hay 90.000 muertes más que cualquier año. Esto es negar la evidencia".