Víctor Sandoval se rompe en 'Sálvame': "Hay días que pienso en morirme de un infarto por la noche y no enterarme"

Víctor Sandoval, asiduo en el programa vespertino de Telecinco, un colaborador que lleva muchos años en Sálvame y que empezó a ser conocido por su relación sentimental con Nacho Polo, ha estallado durante el programa del pasado miércoles.

Todo comenzó mientras los colaboradores hablaban de la polémica entrevista de Lydia Lozano, Kiko Matamoros se enfadaba porque "Lydia ha asegurado que no le importa la opinión de sus compañeros" y Víctor respondió en defensa de la colaboradora diciendo que "no es exactamente así".

Por lo que Matamoros le cortó diciéndole que no está atento a los vídeos. "Cuidadito, por ahí no. Yo no soy Anabel Pantoja. Yo soy de los que más intenta cuidar mi trabajo", respondió Sandoval muy enfadado.

Después del encontronazo, Víctor estalló, sincerándose con los compañeros sobre su estado anímico. "Durante la semana pasada lo estuve pasando muy mal (...) Yo estaba aquí como vaca sin cencerro, sin rumbo, sin orientación, perdido…", refiriéndose a su participación en el programa, ya que muchos de sus compañeros le habían llamado la atención.

Por otro lado también encontró un gran apoyo en algunos compañeros de trabajo, como David Valldeperas o María Patiño. "Hubo un día que no me podía levantar de la cama, eran las tres del mediodía y María fundió el timbre para hacerme salir de allí", relató en el programa

"He pasado una etapa muy depresiva, he pasado un año fatal, pasé un año horroroso… y tengo la manía de ser una drama queen en esencia… yo no veo el vaso medio lleno, yo siempre veo el vaso medio vacío. Ha habido días, y os lo digo completamente en serio, que pienso ojalá muera de un infarto por la noche para no enterarme, te lo juro con el alma”, ha explicado de manera desconsolada a sus compañeros que, a su vez, intentaban consolarle.

Además, aseguró que también se pregunta: "¿Para qué vivo?". Explicó que su vida se resume en trabajar para poder centrarse en algo: "Mientras tenga trabajo puedo ir pagando, pero el día que no tenga trabajo, ¿qué hago? Con 57 años ya ni de puta valgo". No obstante, explica que "no es un problema de psicólogo o de psiquiatra, es de autoestima".