La redacción de 'Sálvame' afea la actitud de algunos colaboradores: "Es la primera vez que has dicho 'hola' al entrar"

Al principio, únicamente iba a ser Anabel Pantoja, pero, finalmente, también les ha tocado a Chelo García-Cortés y María Patiño. Las tres tertulianas han tenido que subir este jueves a la redacción de Sálvame para pedir disculpas al equipo.

La primera en personarse en la redacción ha sido la influencer, pues esta semana llamó "torpes" a los trabajadores que se dedicaron a investigar su línea de joyas. El objetivo era comprobar si eran iguales que las que de una empresa china y, para ello, contaron con la opinión de un experto tasador. Sin embargo, la sevillana les acusó de haber elegido un anillo que no pertenecía a su colección.

Visiblemente dolida, la sobrina de Isabel Pantoja ha pedido perdón en directo. "Jamás en la vida pensaría que no sois profesionales", ha expresado, a lo que ha añadido: "Me arrepiento mucho de llamaros torpes y sobre todo os sintierais mal vosotros, no volverá a suceder".

Los redactores han aceptado sus disculpas. "Esto te honra, te tenemos aprecio, si tenemos que discutir, discutimos", ha opinado uno de ellos. Y es que la tertuliana ha reconocido que "pagaron justos por pecadores": "La pagué con quien no tenía que pagarla".

.@AnabelPantoja00 sube en directo a redacción a pedir perdón por llamarles "torpes" https://t.co/kfbIVZN6jp — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 25, 2021

El turno de María Patiño y Chelo García-Cortés

Sin embargo, la colaboradora no ha sido la única que ha tenido que disculparse, ya que su compañera Chelo García-Cortés ha sido la siguiente en subir a hablar con los periodistas para aclarar algunos roces.

María Patiño también ha recibido una llamada de atención, ya que parte del equipo del programa le recrimina que, a veces, no coge las llamadas y que, además, no suele saludar.

Una guionista del programa diciendo que es horroroso trabajar con Chelo JAJAJAJA pic.twitter.com/67YsmEtqQT — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) February 25, 2021

"Hoy es la primera vez que has dicho hola al entrar en esta redacción, no saludas a nadie no sabía si eras tú o Beyoncé", le ha dicho una trabajadora, a la que Patiño ha respondido: "No te he visto nunca". Sin embargo, la periodista trabaja en el programa desde hace doce años. Por ello, la redacción le ha recriminado a Patiño que no se sabe sus nombres, lo que es para ellos una falta de respeto.

Por otra parte, el equipo de Sálvame quiere que Kiko Matamoros también se disculpe. "El top one es Matamoros, siempre tiene palabras cariñosas para nuestros vídeos. Queremos que nos pida perdón por criticar nuestro trabajo", han opinado sobre el colaborador, que este jueves no se encontraba en el plató.