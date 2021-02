Gerardo, primer concursante central eliminado en la nueva mecánica de '¡Ahora caigo!'

¡Ahora caigo! estrenó a mediados de febrero una nueva mecánica en la que el concursante central podría ir encadenando programas y acumulando dinero hasta que cayera eliminado.

Gerardo fue el primer ganador y el participante ha logrado mantenerse en la trampilla central durante 8 entregas del concurso de Antena 3, pero se marchó este jueves con 27.000 euros ganados.

"¿Qué ópera de Verdi narra la trágica historia de una cortesana y su amado en París?", preguntó Arturo Valls al preparador físico. Gerardo no supo contestarla: "No me la sé, me voy - La respuesta correcta era La Traviata-", admitió, quedando eliminado por Ángel, que le sucedió en el centro del programa.

Ángel y Gerardo, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

El presentador, con gran pena, se despidió del concursante: "Tenemos que separarnos de Gerardo después de ocho programas. Ya le habíamos cogido cariño...". Gerardo le pidió que se lo cogiera a Ángel, pero Valls afirmó que "me va a costar...".

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

"Antes de irme quiero agradecer a todo el equipo lo bien que me han tratado, desde los chóferes hasta Arturo. Me han tratado como un bebé, el favorito de la casa. Me voy muy contento y recomiendo a todo el mundo que venga porque es divertidísimo", concluyó Gerardo antes de caer por la trampilla y cederle el testigo a Ángel.