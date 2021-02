El Govern del Rialto rebutja reprovar Ribó per les seues paraules sobre l'actuació policial en les protestes per Hasél

Aquesta decisió s'ha adoptat en el ple ordinari de febrer celebrat aquesta jornada en l'Ajuntament de la capital valenciana, després de tirar endavant la moció alternativa que el Govern local ha presentat a la plantejada pel PP per a reprovar el primer edil i demanar la seua dimissió. La mesura ha prosperat amb el suport del Rialto, l'abstenció de PP i Cs i el vot negatiu de Vox.

Els 'populars' manifestaven en la seua iniciativa la "defensa de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat" i la "condemna de la violència i incitació a l'odi". La portaveu del PP, María José Catalá, ha qualificat de "covard" Joan Ribó per no "donar la cara" en el ple i deixar que en el seu lloc i en nom del seu grup parlara el vicealcalde, Sergi Campillo.

El PP ha plantejat la seua moció després que dijous passat i a partir de les protestes a València per l'entrada a la presó de Hasél, Ribó emetera un tuit en el qual apuntava que "una actuació desproporcionada de la Policia Nacional no augmenta la seguretat" sinó que "augmenta la crispació social de forma gratuïta".

Posteriorment, l'alcalde va assenyalar que "parlar d'una desproporció quant a l'actuació policial i els fets que han passat no implica cap atac a la Policia" i va considerar que és "molt important mantindre una proporcionalitat entre el que passa en el carrer i les actuacions policials".

L'acord adoptat en el ple després de quedar rebutjada la iniciativa del PP estableix "condemnar qualsevol acte violent realitzat en les protestes convocades en els últims dies i setmanes" i "donar suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat tant estatals, com autonòmics i municipals, així com a la Delegació de Govern i les mesures anunciades per aquest".

Entre eixes últimes, l'acord destaca "l'obertura d'una investigació per a aclarir els fets esdevinguts en les manifestacions dels últims dies". A més, s'ha aprovat "reiterar el suport" del consistori a "qualsevol debat democràtic i pacífic sobre les llibertats, entre aquestes la d'expressió, i altres drets democràtics", i "condemnar les manifestacions que inciten a l'odi o la violència".