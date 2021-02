El Pleno aprueba instar a la Junta a acelerar las solicitudes para instalar universidades privadas en Málaga

La portavoz municipal del Ciudadanos, Nolia Losada, ha asegurado que la formación naranja "cree en un sistema educativo que coexista", y ha agregado que, en el caso de Málaga y enseñanza universitaria, "supondría redondear y completar un sistema educativo que ofrecería nuevas oportunidades".

De igual modo, ha vuelto a recordar que el procedimiento, incidiendo en que el objeto de la moción es que "se agilicen los trámites". Por último, ha advertido a la oposición de que "una mentira repetida mil veces no se va a convertir en verdad".

El concejal de Educación, Luis Verde, por su parte, ha mostrado el apoyo a la moción pero ha advertido de que es "atemporal". También ha criticado que la oposición "nada más que cree en la crispación; aquí queremos dar oportunidades a los malagueños".

Asimismo, el concejal del PSOE Rubén Viruel ha incidido en que "ahora nos traen otro aprentón de tuerca instando a la celeridad a la Junta". Al respecto, se ha mostrado en contra de que "se cedan terrenos de forma gratuita o casi gratuita" a universidades privadas.

Por su parte, el concejal de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia ha criticado el "liberalismo de cartón piedra que hace Cs; es curioso cuándo es legítimo intervenir o cuando no", ha criticado, asegurando que "la función primaria de Cs en las instituciones es fomentar y favorecer el negocio privado, quitar lo que es de todos para dárselo a unos pocos".

VIVIENDA

Por otro lado, también en el pleno de este jueves se ha debatido sobre vivienda. Así, ha salido adelante dos puntos de la moción urgente de Adelante, aunque con enmiendas, sobre incluir en los presupuestos municipales para 2021 partidas económicas a favor del Instituto Municipal de la Vivienda; así como pedir a la Junta que ponga en marcha convocatorias de ayudas para vivienda pública.

Frente a ellas, han sido rechazados, por 16 votos en contra -PP, Cs y edil no adscrito-, otros puntos de la moción en relación con la revisión de los requisitos del vigente plan de ayudas al acceso a un vivienda de alquiler a familias en situación de exclusión o elabora un plan de ayudas al acceso a una vivienda en alquiler "sin apellidos".

Así, la viceportavoz municipal de Adelante Málaga, Paqui Macías, ha aludido, en primer lugar, a que "muchas personas, aun trabajando, ganan menos de lo que le podría constar un alquiler", añadiendo que hay jóvenes que no se pueden emancipar y desarrollar su proyecto de vida y hay familias con el drama del desahucio.

En este punto, ha criticado "el fracaso" en materia de vivienda por parte del equipo de gobierno y ha dicho que el grupo municipal trae "propuestas concretas para implantar un plan integral por el derecho a la vivienda". "Se pueden hacer las cosas, pero no hay esa voluntad".

Frente a ello, el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares, ha valorado la gestión que hace el Consistorio en materia de vivienda, dando cuenta de los datos. Asimismo, ha criticado la "inacción" del PSOE en la Junta y se ha mostrado dispuesto a seguir trabajando.

La concejala del PSOE Alicia Murillo ha señalado que "la vivienda era un problema antes de la pandemia y se está agravando". "Los meses de futuro son bastantes preocupantes y hay que poner medidas encima de la mesa". "El asunto es grave y la ciudadanía quiere soluciones no que nos tiremos los trastos a la cabeza".

Por su parte, la portavoz de Cs ha valorado la gestión del Ayuntamiento, asegurando que en el presupuesto que se está elaborando para este año se incrementan las partidas para esta materia.

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, también ha salido adelante este jueves por unanimidad en el pleno una moción del PP sobre la necesidad de incrementar la planta judicial de la ciudad de Málaga, "aún más sobrecargada debido a la pandemia" de la COVID-19.

Previo al debate de esta moción ha intervenido la vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, en el pleno del Ayuntamiento de Málaga para defender la necesidad de incrementar la planta judicial, dado que la sobrecarga de trabajo quearrastran desde hace años los juzgados de la capital se ha visto agravada por la pandemia.

Por otro lado, la moción conjunta de PSOE y Adelante sobre la modificación del PGOU vigente de la ciudad en el desarrollo urbanístico del entorno del bulevar Adolfo Suárez ha sido rechazada.

Ha sido aprobada la moción de Cs sobre medidas para garantizar la protección de los ciudadanos contra el fenómeno ilegal de la okupación de viviendas; y la del PP sobre apuesta por las exportaciones y el Puerto como infraestructura clave para la reactivación económica ha salido por unanimidad.

INSTITUCIONALES Y DESPEDIDA DE ZORRILLA

También han salido adelante varias mociones institucionales. En concreto, la relativa al reconocimiento al oficial de la Policía Local de Málaga Alberto Ferrer; en relación con el Día Internacional de la Mujer y otra relativa a la adopción de medidas legislativas para la estabilización excepcional del empleo publico temporal en las administraciones publicas.

Por último, el hasta ahora portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha tomado la palabra al inicio del pleno para despedirse, ya que, como anunció, renuncia a su acta de concejal por motivos profesionales y personales.

Zorrilla, que se despide tras casi diez años como concejal, ha dicho que "la política no es una profesión, es una dedicación temporal": "Creo que la renovación de las personas es saludable, por uno mismo, pero también para la institución y la democracia".

Ha tenido palabras de agradecimiento a votantes, colectivos, compañeros de corporación, prensa y compañeros de grupo, teniendo un especial recuerdo para Encarni Romero, jefa de prensa de Izquierda Unida en Málaga y del grupo, fallecida recientemente.

De igual modo, le ha dicho al alcalde, Francisco de la Torre, que, "desde la experiencia personal", "la vida personal está llena de gratificaciones que conviene no dejar de lado; te lo digo desde el cariño y sin ninguna ironía". "Me voy satisfecho de haber dedicado esfuerzo a mejorar la ciudad", ha afirmado, además de "con la tranquilidad de que quien me continúa lo va a hacer igual o mejor".

El alcalde, por su parte, ha agradecido el trabajo de Zorrilla estos años en la Corporación. Así, ha incidido en la importancia de "hacer bien las cosas" en el equipo de gobierno pero también en la oposición por "el control", "me parece siempre estimulante", ha dicho. "Esta es tu casa, Eduardo".

Elisa Pérez de Siles, portavoz municipal del PP, ha trasladado los mejores deseos desde el grupo 'popular' y, aunque ha reconocido que están en "las antípodas en algunos casos", ha destacado el talante dialogante de Zorrilla, deseándole suerte en su nueva andadura.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha valorado el trabajo de Zorrilla y ha destacado que es "firme en sus ideas". "En el PSOE tienes buenos aliados y conmigo un buen amigo", ha señalado.

La portavoz municipal de Cs ha dado las gracias a Zorrilla por "el talante de diálogo y la educación que siempre te ha acompañado". "Es la persona más coherente que me he encontrado entre lo que predica y practica". Por último, el concejal no adscrito Juan Cassá ha reconocido el trabajo de Zorrilla, aludiendo los diferentes puntos de vista pero también a la coherencia del hasta ahora edil de izquierdas. "Te respeto mucho", le ha dicho.