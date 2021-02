Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Le pedía a Mario Vargas Llosa que corrigiera mi blog"

Tras la entrevista a Nicky Jam este miércoles en El hormiguero, Pablo Motos dio paso a la tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, que se sentaron junto al presentador para charlar sobre algunas noticias de actualidad.

Uno de los temas de la charla trató sobre los inconvenientes de la fama, donde el valenciano le comentó a Falcó: "Tú llevas siendo famosa toda tu vida: ¿Cómo lo soporta tu pareja y cómo lo hace Mario Vargas Llosa con tu madre?".

La colaboradora le contestó que su novio "lo lleva bien, aunque lo pasó un poco mal cuando persiguieron a su madre hasta el supermercado". Respecto al escritor, "tiene la misma teoría, pero te sientes mal por ellos porque hay actitudes con ellos que chocan".

"Quiero seguir con la tertulia, pero has dicho que Mario es maravilloso en todo: ¿Cómo es?", le preguntó Motos a Falcó. "Le admiraba mucho como escritor, pero cuando empezaron a salir mi madre y él y cuando se vino a vivir a casa, le he tratado muchísimo y es un amor".

Y añadió que "es una persona con una disciplina tan férrea... Todos los días tiene la misma rutina: Se levanta a las cinco y media; lee un poquito; hace una hora de deporte; se ducha; desayuna; y ya, empieza a escribir. Y así hasta la hora de la comida".

La colaboradora también destacó sobre el Premio Nobel de Literatura que "de trato es genial, le interesa todo. Yo le pasaba mi blog para corregir, ya que le tenía en casa...", admitió entre risas. "Me lo corregía y me decía: ¿De verdad que piensas que esta mujer no va bien vestida? Y yo le decía que sí que lo pensaba", afirmó Falcó.

"Le interesa todo. Yo le veo hablar con el jardinero, con el guarda de la caseta... con todo el mundo. Es una persona llena de vida y siempre tiene una palabra amable. Es que es alucinante como persona", concluyó la hija de Isabel Preysler.