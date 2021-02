BTS hace historia al aparecer en el programa 'MTV Unplugged' y muestran su decepción por no poder dar conciertos

La noche del 23 de febrero se convirtió en otro momento histórico para el grupo de K-PopBTS, que continuaron rompiendo barreras al ser el primer grupo coreano en protagonizar su propio especial independiente de MTV Unplugged en Estados Unidos, pasando a la historia junto a artistas como Mariah Carey o Nirvana.

El programa especial comenzó con la banda interpretando el tema Telepathy en una sala que recreaba una antigua clase de escuela para, después, pasar a Blue & Grey en un invernadero iluminado por el sol. Ambas actuaciones acompañadas de una increíble orquesta.

Así, BTS se presentó como una banda de K-Pop capaz de eliminar su brillante producción visual, plagada de focos y coreografías, para poner la mirada en las suaves armonías del grupo.

Además, el especial sirvió para enfatizar las habilidades de composición de canciones y, también, para hablar de los problemas personales de algunos de los miembros del grupo, como Suga, que se ha recuperado recientemente de un cirugía de hombro a la que tuvo que someterse el pasado mes de noviembre y, en la noche del martes, se mostró encantado de volver a actuar.

"Estamos en una situación en la que no podemos conocer a nuestros fans de todo el mundo en persona debido a la Covid-19, por lo que la letra de Telepathy describe nuestra situación actual de estar, temporalmente, separados unos de otro. Tuve que trabajar en nuestro álbum BE y, mientras escuchaba algunas demos antiguas, me encontré con esto y pensé: '¡Esto podría ser bueno!'. Terminé de escribir la letra en el acto, la entregué y llegó al álbum", comentó el joven.

También V, miembro del grupo, explicó que había pasado un año difícil y solitario: "Traté de expresar mi tristeza e incertidumbre internas, así que traduje la sensación de agotamiento como 'azul', y la tristeza de no poder ver a ARMY como 'gris'".

El programa giró, en su mayoría, en torno a la decepción y frustración del grupo por no poder hacer una gira de su nuevo álbum, BE, debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus. Los componentes del grupo manifestaron su esperanza en poder recuperar la normalidad a lo largo de 2021.