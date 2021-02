Pilar Rubio sorprende a los espectadores de 'El hormiguero' con un 'look' a lo Marge Simpson

Si la semana pasada Pilar Rubio logró superar el reto de abrir cuatro candados debajo del agua en una urna con los ojos tapados, este martes se presentó en su sección de moda con un look de lo más sorprendente, de dibujos animados.

La colaboradora suele mostrarle a Pablo Motos y a sus invitados las últimas tendencias en las pasarelas de todo el mundo, y cuanto más extravagantes, mejor, pero dejó sin palabras al presentador y a Ramón García con su 'elevado' peinado.

Motos, Pilar Rubio y Ramón García, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Qué te ha pasado en la cabeza? Parece un kebab", comentó al ver a la madrileña con el pelo a la altura de la mismísima Marge Simpson, que le contestó entre risas: "No tenéis glamour ni sabéis de moda".

Rubio comenzó a desfilar al son de la música mientras que Motos insistió: "¿Lo de la cabeza no lo vas a explicar?". La colaboradora respondió que "no me ha dado tiempo a peinarme, ha sido algo rápido y casual. Es muy fácil de hacer".

.@PilarRubio_ nos trae lo último en moda: la ropa vaquera y el reciclaje #RamónGarcíaEHpic.twitter.com/ECEpisc4m5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 23, 2021

"¿Cómo se sostiene el zurullo?", preguntó el conductor de El hormiguero. Rubio le explicó que "coges el tubo de cartón de un rollo de cocina y enrollas el pelo. Pero no me pidas que me mueva mucho".

Tras la explicación pasó a describir las últimas tendencias de moda y, al final, como suele hacer en cada intervención, los tres desfilaron y posaron para la foto con los atuendos propuestos por la colaboradora.

También recordaron como conoció García a Rubio: "Era azafata en un programa al lado del mío, en El precio justo. Ni tenía niños, ni estaba casada con Sergio Ramos ni nada", afirmó el invitado.