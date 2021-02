Ramón García, a Pablo Motos: "Tu tía se durmió en mi programa cuando vino de invitada"

Uno de los presentadores míticos de la televisión española pasó este martes por el plató de El hormiguero, Ramón García, que repasó junto a Pablo Motos su actual labor al frente de En Compañía, de la televisión de Castilla-La Mancha, y de sus éxitos en otros programas.

El bilbaíno lleva cinco años presentando el espacio dedicado a la gente mayor donde "he visto que la soledad era una pandemia que ya existía, mucho antes que el coronavirus. No sabía lo que era hasta que empecé En compañía", afirmó el veterano presentador.

“La finalidad es acabar con la soledad”

Ramón García lleva 5 años presentando @EncompaniaCMM#RamónGarcíaEHpic.twitter.com/AA1Z7FMjef — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 23, 2021

"Soy el hombre más feliz del mundo presentándolo porque les puedo ayudar. Los viejos de este país han desaparecido, se nos están muriendo a palas por la covid y quiero darles visibilidad", añadió García.

“Ayudar de verdad. Yo quiero dar visibilidad a los mayores. Eso es darles vida” - Ramón García se considera el hombre más feliz del mundo #RamónGarcíaEHpic.twitter.com/RDogJjDdMP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 23, 2021

Pero el valenciano quiso destacar que "una de las personas que fue a buscar pareja fue mi tía, Concha Motos, que pilló...", y su invitado no dudó en relatar su experiencia con la hermana del padre del conductor de El hormiguero.

"Lo primero que me dijo cuándo la saludé fue que era la tía de Pablo Motos y lo investigué para ver si era verdad o no", comentó García. Motos contó que su tía se dedicaba a "vender joyas de puerta en puerta por las casas. Luego se pasó a los cruceros porque de allí no se podían escapar".

Otro de los momentos estelares de la visita de la tía de Motos al programa de García fue "que se os durmió", comentó el valenciano. "Hubo un momento que se quedó traspuesta e incluso pegó algunas cabezadas", recordó el invitado.

Concha Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Una carrera de Campanadas y éxitos

García también repasó su trayectoria en televisión y comentó como fue de invitado al programa de Raffaella Carrá y "como hice tanta audiencia me ofrecieron presentar ¿Qué apostamos? con Ana Obregón".

El presentador también se convirtió en un clásico de las Campanadas a finales de los años 90 y en este siglo: "Poca gente lo sabe, pero la primera vez que me lo ofrecieron lo rechacé porque había venido mi hermana de Colombia y quería cenar con ella esa noche".

Pero al año siguiente, en 1995 comenzó su trayectoria en la Puerta del Sol y su clásica capa durante 16 años, compartiendo balcón con Ana Obregón –en dos ocasiones-, Raffaella Carrá, Carmen Maura, Nuria Roca, Paloma Lago –dos veces-, Ricardo Gómez, Carmen Sevilla, Anne Igartiburu –en tres ocasiones-, Anabel Alonso y Kira Miró.

“Poca gente lo sabe pero la primera vez dije que no” - Ramón García ha realizado 16 campanadas de fin de año #RamónGarcíaEHpic.twitter.com/GAwyns2vEw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 23, 2021

También recordó con Motos el disco que publicó junto a Ana Obregón en pleno éxito de ¿Qué apostamos?: "Todo el mundo quería la canción del concurso así que nos dijeron que hiciéramos más de una para el soporte del disco. Nos encerramos Ana y yo e hicimos este engendro que solo lo compraron mis padres, los de Ana y poco más", concluyó.