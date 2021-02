Espadas, "enfadado" ante la falta de intervención en Abengoa, pide a Junta explicaciones por el aval

"Si esa la actitud del Gobierno andaluz respecto a la crisis de una empresa como Abengoa, la política industrial de la Junta no es fiable", ha sentenciado Espadas, realizando una valoración sobre la situación de la multinacional andaluza "más allá de las consideraciones que se puedan hacer sobre los consejos de administración y sobre la situación interna de la empresa".

Así, a preguntas de los periodistas tras visitar unas obras en Triana, ha advertido de que la Junta "tiene que explicar por qué por un aval de 20 millones de euros, como dice la comunicación que ha hecho la empresa al juzgado, se pierde una financiación comprometida de más de 300 millones por parte del Gobierno de España, con lo que no se hubiera puesto en crisis ni en peligro los puestos de trabajo".

En este sentido, deja claro que "Abengoa no es cualquier empresa", ya que "son muchos puestos de trabajo en el peor momento posible, que es el actual, y me parece que no se puede justificar el mirar para otro lado o decir que este no es su problema".

"En su momento, cuando esto no comenzó, tuve conversaciones con el presidente como con los consejeros afectados. Se me trasladó que la solución era muy compleja, pero que se iba a trabajar en ella, pero han pasado meses y la impresión que tengo es que no ha sido así, sino que sencillamente no se ha querido intervenir, se ha dejado hacer", ha lamentado.