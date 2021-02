La dura reflexión de David Cantero, de 'Informativos Telecinco': "Pocas veces me ha abatido tanto la actualidad"

Por si no fuera poco la pandemia, la escasez de vacunas y demás sucesos desagradables que inundan las noticias, las manifestaciones tras el encarcelamiento de Pablo Hasel protagonizan la reciente actualidad con la información sobre los destrozos que se están ocasionando. Esto puede agotar y asustar a los espectadores, pero es inevitable que los periodistas también se sientan igual.

A los presentadores del telediario, como ciudadanos preocupados pero también como transmisores de noticias, también les afectan estos sucesos, y David Cantero, de Informativos Telecinco, lo ha hecho ver en su cuenta de Instagram.

El periodista de Mediaset ha confesado que, últimamente, se siente "al borde del naufragio" al "contemplar el comportamiento de una parte significativa de esta sociedad demente y fallida que hacia aguas".

"Pocas veces en mi ya larga carrera he sentido tanto abatimiento ante la actualidad; así que puedo imaginar el hastío que sienten los espectadores", escribió este lunes en un post. "No se desanimen, vendrán tiempos mejores, siempre sucede... Pero tras un largo año de pandemia, de enfermedad, de miserias y de muerte, es duro e inconcebible tener que contemplar otra vez la barbarie, la locura y la violencia en las calles".

Cantero se cuestionó el motivo de estos sucesos, si se trataba de "una absurda afición a la brutalidad, al caos, a la anarquía y al mal", o "a delinquir con pretextos tan insustanciales e insostenibles que cuesta creerlo". "Algo ha cambiado para peor en el ser humano, algo nos ha estallado sin remedio, algo irreparable que nos devalúa y nos envilece como especie, aún más...", reflexionó.

El presentador del telediario de mediodía describió la situación actual como un "sinsentido", sobre todo cuando se ve "que nadie parece capaz de solucionar nada" y produce desesperación ver "la incompetencia y la impavidez de aquellos que tendrían que hacer algo ya, que deberían hacer lo que fuera de forma extremadamente urgente".

Aun así, destacó que "no se debe generalizar" y se puede "esperar que la inmensa mayoría silenciosa" conseguirá "acallar todo ese griterío". "No nos falta la libertad de expresión, lo que realmente escasea es el sentido común, la educación, la cultura, la sensatez, la decencia, la sensibilidad, el respeto, la responsabilidad, la dignidad, la humildad y la coherencia...", escribió David Cantero. "No sé a dónde va el mundo al que trajimos a nuestros hijos, y eso da mucho miedo...".