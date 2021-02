Anabel Pantoja se repite el test de embarazo en su casa y comunica el resultado a sus seguidores

Sálvame desveló este lunes a Anabel Pantoja en directo que estaría embarazada tras someterse a un test que, aunque empezó como una broma, acabó significando un quebradero de cabeza para la sobrina de Isabel Pantoja.

"¡No me lo creo! Esto no es posible, lo habéis trucado", exclamó sorprendida Anabel, que negó rotundamente la opción de que eso pudiera ser verdad. Sin embargo, la duda quedó en el aire, y ella misma ha sido quien la ha despejado tras el programa y a través de sus redes sociales.

Así, cuando llegó a casa, la joven, de 34 años, se repitió la prueba para así por fin despejar todas las incógnitas. Y no, no está en estado de buena esperanza.

"Lo siento por todas las felicitaciones y alegría por parte de vosotros, pero no es mi momento y cuando venga os enterareis de verdad. De momento, aún no podéis encasillarme de embarazada", escribió Anabel en sus stories, acompañado de una foto del test en la que dice que no está en estado.

Por su parte, su pareja, Omar, también quiso aclarar la fotografía que había hecho saltar las alarmas hace un par de días y en la que él sale tocándole la barriga a ella. "No se alarmen, no vamos a ser padres. Simplemente la foto publicada hace unos días es para mostrar que yo estoy contento con su físico. A veces nos empeñamos o tenemos el derecho de insultar de insultar a una persona por su forma de ser, físico o por su trabajo, pero creemos que vivimos en un mundo libre de ser como a uno le guste y es feliz. Así que gracias a todos los que nos apoyan por nuestra forma de ser y disfrutan con nosotros", escribió en sus stories.