Anabel Pantoja hace saltar las alarmas junto a Omar Sánchez: ¿están esperando su primer hijo?

Puede que, tras el comentario de Amor Romeira ("¿Qué va ser: Mayonesa o Ketchup?"), algunos piensen que puede ser una broma, como también quien piense que entre broma y broma, la verdad asoma, pero lo cierto es que Anabel Pantoja y Omar Sánchez han revolucionado a sus seguidores con una fotografía que, de no ser ellos dos los protagonistas, sería que confirma la noticia de su embarazo.

Ha sido el que muchos ya ven como futuro concursante de Supervivientes 2021 quien ha subido la imagen a su Instagram, donde cuenta con algo más de 100.000 seguidores, y que, visto lo visto, parece un retrato paródico de cómo una gran cantidad de influencers anuncian que están esperando un hijo.

Es decir, en un ambiente algo bucólico (que aquí cambian por un banco en el mirador de un paraje natural grancanario) el instructor de surf posa su mano donde la tripita de la tertuliana y colaboradora de Mediaset, quien mira mientras tanto en lontananza.

La sobrina de Isabel Pantoja de hecho ni siquiera ha repostado la instantánea en sus stories de Instagram (aunque su millón y medio de followers ya habían visto que la pareja había ido de excursión precisamente al lugar donde han desvelado el supuesto embarazo) sino que ha dejado que fuera el emoticono de la rosa, único título que le puso Omar Sánchez a la publicación, el que hable por sí solo.

Lo más curioso de todo ha sido los comentarios que ha recibido el Negro, como le llama cariñosamente Anabel, en la fotografía. Los hay desde quienes se han enfadado ("Si es falso me parecería de vergüenza que por ganar un poco de fama y me gustas en las redes sociales tengáis que hacer esto cuando hay muchas mujeres que por desgracia no pueden hacerse una foto así") a quienes rápidamente han captado la broma: desde un "Cómo les gusta vacilarnos" a "Lo mejor: el amor... y el humor".

Pero también ha habido algún que otro seguidor que ha recordado a Canales Rivera, ya sea a favor del torero ("¿Se enfadó cuando Caneles Rivera dijo que está embarazada y ahora está ahí insinuando?") o a favor de la sevillana: "Me encanta, pero luego no te molestes si Canales o Canalas te pregunta si estás embarazada. Olé tú por ser libre para hacer lo que te dé la gana".