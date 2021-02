Abengoa solicita el concurso de acreedores tras fracasar el último rescate

Abengoa no ha logrado que los acreedores financieros otorguen los consentimientos solicitado con el fin de extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración. Por lo que el consejo de administración de la compañía anunció la tarde de este lunes que ha solicitado en un juzgado competente de Sevilla la declaración del concurso de acreedores, -un procedimiento, que si se acepta, el deudor se declara en situación de insolvencia- informa en un comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Esta medida es la más adecuada para salvaguardar los intereses de la Sociedad y de todos los acreedores", señala en el comunicado. Hasta el pasado 19 de febrero, según ha explicado la firma sevillana, se ha ido extendido el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto, a la vez que la firma ha trabajado, en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles alternativas ante la no aportación de 20 millones de euros por la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la compañía ya ha adelantado esta mañana que al no haberse obtenido un nuevo consentimiento para la extensión del plazo, el acuerdo de reestructuración ha quedado automáticamente resuelto, de modo que la operación de financiación no puede ser ya ejecutada. Por tanto, asume que el rescate anunciado el 6 de agosto ha quedado resuelto y no se puede ejecutar.

"El Consejo de Administración, siendo consciente de la compleja situación y de las, cada vez, mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas, sigue comprometido en buscar alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor, objetivo para el cual se solicita a todos aquellos que tienen intereses en la Sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos", explican en el comunicado de CNMV.