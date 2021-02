Ramen, el plato japonés de moda que puedes pedir en Just Eat

El ramen, uno de los platos más típicos de la cocina japonesa, se ha hecho un hueco en el estómago tanto de los sibaritas gastronómicos más exquisitos como de los que simplemente buscan un plato caliente de cuchara que reconforte el cuerpo y el espíritu.

¿Qué es el ramen?

El ramen es, a grosso modo, una sopa de fideos de trigo o fideos chinos, con caldo de carne, pescado o verduras a la que también se añade carne de diferentes tipos, pescado o marisco, huevo, además de diferentes verduras y salsas. De una forma poco precisa, quizá, hay quien lo define como un puchero a la japonesa con un sabor muy intenso.

El ramen es un plato de cuchara muy nutritivo y consistente que se suele servir caliente, aunque la temperatura no es un elemento determinante porque también se puede encontrar en versiones frías.

El ramen puede encontrarse en Japón tanto en puestos callejeros como en grandes restaurantes. Michael Chu I UNPLASH

Originalmente, el ramen nace en China y es con la apertura de fronteras en el siglo XIX en Japón como llega a las islas y se adapta al paladar y la cultura nipona. Se populariza sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial como un plato nutritivo y económico que permitía comer rápido y bien a trabajadores y obreros. Hoy en día puede encontrarse en todo el mundo con un éxito que, igual que entonces, se basa en su alto valor como alimento y, a pesar de que puede llevar horas su preparación, a que se puede adecuar y disfrutar con rapidez.

¿Qué tipos de ramen hay?

Tantos como chefs hay en el mundo. El ramen se ha adaptado con diferentes formas e ingredientes en cada una de las islas y prefecturas de Japón y su sencillo modo de elaboración ha permitido que las versiones se hayan multiplicado exponencialmente en todo el mundo.

Se puede clasificar por el uso de carne, pescado o solo verduras, también por las características de los fideos, más gruesos y rectos en algunos lugares, finos o curvados en otros, pero lo cierto es que la variedad es enorme.

Más allá de los ingredientes y la forma de utilizarlos, cocinar un plato de ramen suele seguir siempre el mismo proceso.

Primero se coloca la Tare, una salsa muy concentrada que puede ser de soja, miso u otros ingredientes.

Le sigue el elemento fundamental del plato, el caldo, que puede ser más o menos denso y consistente según los ingredientes que se utilicen para su elaboración, desde huesos o carne hasta pescado o verduras.

A continuación se colocan los fideos y, por último, se añade la guarnición o “toppings” como carne de cerdo, langostinos, setas, maíz, algas, brotes de bambú

Ramen OISHII RAMEN

Seguro que, tanto si lo has probado como si lo has visto en fotos, alguna vez te has preguntado ¿qué es lo blanco con rosa del ramen? Esa rodaja en espiral que no se acaba de identificar es Narutomaki o Kamaboco, una especie de pasta de pescado prensada o pastel de pescado.

¿Cómo se sirve el ramen?

No hay ningún ritual específico como sucede con el sushi. Lo más divertido es comerlo con palillos sorbiendo los fideos y la guarnición y beber luego directamente el caldo del tazón, pero si se prefiere una forma más occidental de hacerlo, siempre se puede utilizar una cuchara y hacerlo todo mucho más sencillo. Como casi todo en el ramen hay libertad absoluta para disfrutarlo como se prefiera.

