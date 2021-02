El PSOE critica las "excusas" de la Junta y le pide adecentar el Chare de la Costa en Lepe

En un comunicado, los socialistas reclaman a la Junta que comience a trabajar en este ámbito y que invierta en estas obras de adecuación para arreglar los desperfectos. Asimismo, le instan a "que no se preocupe por los accesos porque el Gobierno de España está ya en ello, precisamente lo que no hizo el PP cuando gobernaba este país y que fue el responsable de que este hospital totalmente terminado no pudiera abrir sus puertas a la ciudadanía".

El PSOE también exige al Ayuntamiento de Lepe, gobernado por el PP con mayoría absoluta, que "comience de una vez por todas el proyecto para llevar los suministros de luz, agua y alcantarillado a este hospital". "Han pasado años y, lo más lamentable de todo, es que tanto el alcalde anterior y presidente del PP, Manuel Andrés González, como el actual primer edil, Juan Manuel González, no han movido ni un solo papel para que Lepe pudiera tener un hospital público que beneficiaría a nuestro pueblo, así como a otros municipios de la costa", afirman.

Para el PSOE de Lepe, "es inconcebible el cinismo del PP en todos estos años con respecto a este Chare, tanto cuando estaban en el Gobierno, como ahora en la Junta y, por supuesto, el Ayuntamiento de Lepe que, lamentablemente, lleva años mintiendo a los vecinos con este centro hospitalario, incumpliendo su parte, poniendo trabas y contribuyendo a que aún siga cerrado, mientras le abrió todas las posibilidades al hospital privado de Lepe".

"No vamos a parar hasta que este hospital esté abierto, pero, además, tal y como estaba concebido, tras el último intento de la Junta de convertirlo en un ambulatorio. Huelva es una provincia de primera y merece un hospital público de primera, como así lo dejó hecho el anterior gobierno socialista en Andalucía", afirma el PSOE.

"No podemos permitir que se siga poniendo trabas aquí en nuestra tierra y se quiere dar un portazo a los vecinos de Lepe y de toda la Costa onubense, más de 80.000 personas afectadas, por el desinterés de la derecha de invertir en la sanidad pública, mientras le abre paso a todo lo que tenga que ver con la sanidad privada", concluye el partido.