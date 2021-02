Una diputada de Más Madrid debe devolver 13.000 euros cobrados cuando estaba de baja

La diputada de Más Madrid en la Asamblea Mónica García ha avisado a la Cámara regional que tiene que devolver 13.000 euros a la Institución por haber cobrado de forma indebida, que atribuye a un error, su sueldo como parlamentaria con dedicación exclusiva cuando al mismo tiempo que estaba de baja laboral en el Hospital 12 de Octubre.

La que advierte de ese error es la propia Mónica García en un e-mail fechado a 15 de diciembre de 2020 al que ha tenido acceso Europa Press. Según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes del partido, la propuesta de la parlamentaria es "solucionar ese error con un único pago", pero "el personal de la Asamblea pide que sea descontado de su nómina mensualmente", ya que alegan que "es más fácil la gestión".

Para facilitar la salida de este error, la formación lo acepta así. "Es curioso que esto salga ahora, cuando ya se está solucionando por nuestra propia petición y de forma tan interesada", han lamentado desde Más Madrid.

"Cuando me reincorporé de la baja al hospital me di cuenta de que había un error e informé a la Asamblea de Madrid"

A través de su cuenta de Twitter, la propia diputada ha recordado que es anestesista en el Hospital 12 de Octubre y compagina su trabajo con el de diputada en la Asamblea de Madrid. El año pasado se fracturó el codo y estuvo de baja laboral en el hospital mientras esperaba a la operación y rehabilitación, pero siguió trabajando en la Asamblea.

Acabo de salir de mi turno en el quirófano y he visto una noticia que indica que debo dinero a la Asamblea de Madrid por haber cobrado durante mi baja laboral por fracturarme el codo como parlamentaria con dedicación exclusiva y quiero aclarar en este hilo lo ocurrido. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) February 19, 2021

"Cuando me reincorporé de la baja al hospital me di cuenta de que había un error e informé a la Asamblea de Madrid. Pedí resolverlo lo antes posible, devolviendo la diferencia de manera inmediata. La Asamblea me dice que no puedo hacer la devolución en el momento", ha expuesto.

"Me gustaría pensar que el Gobierno de Ayuso no utiliza a la Asamblea de Madrid, filtrando información privada, para atacar a la oposición"

La Asamblea le indicó que la devolución debe ser mes a mes descontando parte de la nómina hasta que se resuelva la diferencia. La portavoz regional de Más Madrid ha asegurado que el dinero ya se le ha estado descontando de su nómina, pero ha lamentado que ahora den esta noticia, que "parece que solo busca enfangar". "Me gustaría pensar que el Gobierno de Ayuso no utiliza a la Asamblea de Madrid, filtrando información privada, para atacar a la oposición", ha espetado.

En este punto, García cree que "está claro" que cuando se señala "la mala gestión del Gobierno del PP" estos utilizan "todas sus herramientas para desprestigiar", aunque ha avisado que van a necesitar "algo más que la filtración de un error administrativo" para que Más Madrid deje de hacerlo.