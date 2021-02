Adelante pide a Junta fondos para que un CEIP de Peñaflor active su sistema de reciclado de aire

"Estamos hablando de unos sistemas de recuperación y reciclado del aire que cumplen con la normativa RITE, reglamento de instalaciones térmicas en edificios, pero que no pueden ser conectados por que la potencia energética contratada en el colegio es insuficiente y no se puede proceder a un aumento de potencia porque la instalación eléctrica es obsoleta y debe ser cambiada", ha destacado en un comunicado Sánchez Castillo, quien aclara que "no se habla de obras de mantenimiento o conservación del edificio, si no de una inversión nueva en infraestructura y esto es competencia de la Junta de Andalucía".

"En la pregunta planteada al consejero, el titular de Educación se ha limitado a hacer un cruce de interpretaciones de competencias entre la Junta y el Ayuntamiento", afirma el diputado, "y pone la pelota nuevamente en el tejado del Ayuntamiento solicitándole ahora un informe municipal a través de su servicio técnico y manteniendo que cuando reciba estos informes la Junta de Andalucía valorará". "Es absolutamente una falta de respeto hacia los perjudicados, que son los de siempre los niños, el alumnado de Peñaflor", añade.

Así mismo, Sánchez Castillo declara que "se está en plena crisis sanitaria, los protocolos educativos establecen la necesidad de ventilación de las aulas, de reciclaje del aire y, afortunadamente el centro educativo de Peñaflor cuenta con recuperadores tálpicos, que son sistemas costosos pero que no puede ser conectados porque es necesario acometer una inversión importante en materia de infraestructura, según nos explica el alcalde de la localidad, José Ruiz".

Por ello, solicita a Imbroda que "deje de marear la perdiz y proceda asumir sus competencias y a realizar la inversión necesaria que necesita este centro educativo para que puedan ser conectados estos sistemas de recuperación y reciclado del aire".