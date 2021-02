Jordi Évole sufre un ataque de cataplejía en directo en 'El intermedio': "¿Pero qué le pasa a este hombre?"

Wyoming recibió este jueves la visita en El intermedio de Jordi Évole, que acudió para presentar de Eso que tú me das, el documental que estrena el próximo domingo en La Sexta y trata sobre su última charla con Pau Donés.

"Más allá del documental, que no solo se viene aquí a hacer promoción, queremos comentarte algunos temas de actualidad ya que eres un referente informativo", señaló el presentador.

El invitado rompió a reír ante tal afirmación: "Te vi en Palo y astilla y cuando te pones así...". Wyoming afirmó que "no me adules que la putada te la voy a hacer igual. Te lo agradezco de verdad. El domingo no me pierdo el documental", mientras Évole seguía riéndose.

Jordi Évole, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

"¿No has ido al cine a verlo?", comentó el reportero, y Wyoming se excusó diciendo que "soy de riesgo, yo me quedo en casa. A mí traen, me llevan...". Entonces Évole desveló que "me han dicho que estás muy cagado con la covid".

"No, llevo bolsa", le contestó el madrileño mientras que el invitado no podía evitar reírse ante la respuesta: "Te hace gracia mi dolor...", señaló Wyoming. En ese momento, el reportero apoyó la cabeza en la mesa como si se hubiera dormido.

🔴 Wyoming comienza a sacar conclusiones de su entrevista a @jordievole en 'Lo de Wyo: "Sin duda estamos ante un ser especial castigado por la vida". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/ot575SgKt7pic.twitter.com/Wru2h195Nr — El Intermedio (@El_Intermedio) February 18, 2021

Entonces Wyoming, sorprendido, preguntó: "¿Pero qué le pasa a este hombre?". Évole volvió a 'despertarse' para continuar riéndose: "Ya está", y le explicó al presentador lo que había pasado tras ver su cara de desconcierto.

"Tengo cataplejía y, cuando te ríes, en ocasiones, pierdes la musculatura. Es en serio, como tú eras médico: ¿Cuánto tiempo ejerciste?", quiso saber el reportero, a lo que Wyoming respondió: "A ti qué coño te importa".

Évole añadió que "es un derivado de la narcolepsia y es una enfermedad en la que, a veces, cuando te ríes, pierdes el tono muscular. Me medico, pero como me haces mucha gracia desde siempre...".

Jordi Évole, en 'El intermedio'. ATRESMEDIA

"Es una enfermedad que sufre mucha gente y no me gustaría frivolizar, pero aprovecho para contar que esta enfermedad existe y es jodida. Pero en mi caso no lo es tanto, es un grado medio", comentó el invitado.

Wyoming continuó bromeando sobre la enfermedad del reportero, que no pudo evitar volver a reírse sin control: "Se nos va a caer este... Seguridad, ponga unos cojincillos", admitió Wyoming al ver a Évole, continuando con el programa.