Radiografía de la sociedad española en 2021: más cansados y frustrados, pero con un atisbo de esperanza

Esperábamos mucho de 2021 pero, para ser justos, solo llevamos un mes y medio de un año en el que todavía tienen que pasar muchas cosas. Puede que algunas de las cuales todavía ni nos imaginemos.

Es cierto que el cansancio entre la población y las restricciones continúan, pero algo ha empezado a cambiar. Desde Think with Google se han propuesto averiguar cómo ha afectado el nuevo año al consumidor y qué tal está llevando la gente la continuación de esta situación excepcional. Por eso, han llevado a cabo una nueva edición de Descubriendo al nuevo consumidor. En estos estudios, realizados por el equipo de Market Insights de Google, en colaboración con The Cocktail Analysis, cabe destacar que, aunque la resignación y la frustración siguen siendo dos sentimientos muy generalizados, el desconcierto y la desorientación (sensaciones predominantes en 2020) están empezando a dar paso a algo de esperanza.

Si quieres saber más sobre el momento casi “irracional” en el que nos encontramos, ya que estamos viviendo una profunda brecha entre el ahora que sufrimos y el futuro que deseamos, puedes consultar toda la información extraída del estudio en este artículo.